Tensión en Jalisco: la propuesta para cambiar el transporte público que aún no se votó y el gobernador ya avisó que la vetará

Legisladores de Morena, Futuro y el Partido del Trabajo (PT) en Jalisco presentaron la iniciativa “Un transporte del pueblo para el pueblo”, la cual busca eliminar el modelo de concesiones privadas y transferir el control total del servicio al Estado.

Esta reforma propone la creación de un organismo público descentralizado para administrar las rutas y una inversión de 12 mil millones de pesos para adquirir 5 mil unidades nuevas en un plazo de cuatro años. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ya advirtió que ejercerá su facultad de veto si el Congreso local aprueba el dictamen, defendiendo la continuidad de la gestión empresarial frente a la propuesta de estatización.

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¿En qué consiste el proyecto para estatizar el transporte público en Jalisco?

La iniciativa de la oposición busca que el transporte colectivo opere bajo el mismo esquema del Tren Ligero y el Macrobús, eliminando el lucro de entes privados que, según los diputados promotores, ha generado deficiencias en la cobertura periférica.

Estos son los ejes centrales de la propuesta:

Control estatal: migrar del sistema de concesiones a una operación directa por parte del Gobierno de Jalisco.

migrar del sistema de concesiones a una operación directa por parte del Gobierno de Jalisco. Organismo descentralizado: creación de un ente con facultades de planeación, transparencia y ajuste de rutas según la demanda ciudadana.

creación de un ente con facultades de planeación, transparencia y ajuste de rutas según la demanda ciudadana. Financiamiento: el sistema buscaría la autosuficiencia mediante ingresos por tarifas, con un excedente proyectado de 1.8 mil millones de pesos anuales.

el sistema buscaría la autosuficiencia mediante ingresos por tarifas, con un excedente proyectado de 1.8 mil millones de pesos anuales. Inclusión tecnológica: renovación de la flota con unidades de energías limpias para reducir la contaminación en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¡Un transporte del pueblo y para el pueblo!



Mis compañeros y yo presentamos en rueda de prensa una iniciativa para que el transporte deje de ser un negocio de concesiones y pase, de forma ordenada, a ser una responsabilidad del Estado, sin dejar atrás a quienes hoy lo trabajan. pic.twitter.com/GAbxEVflYO — Itzul Barrera (@itzulBarrera) April 28, 2026

¿Por qué el gobernador Pablo Lemus rechaza la estatización del transporte público en Jalisco?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostiene que el modelo de gestión mixta o privada es necesario para la eficiencia del servicio, distanciándose de la postura de las bancadas de Morena y Futuro.

Argumentos del Ejecutivo contra la estatización:

Gestión empresarial: Lemus argumenta que el Estado no debe controlar directamente la operación total del servicio.

Lemus argumenta que el Estado no debe controlar directamente la operación total del servicio. Postura sobre tarifas: Tras ponerle un freno al aumento del boleto y mantener la tarifa de 11 pesos, la administración estatal apuesta por la reestructuración del esquema de concesiones actual.

Tras ponerle un freno al aumento del boleto y mantener la tarifa de 11 pesos, la administración estatal apuesta por la reestructuración del esquema de concesiones actual. Veto confirmado: el mandatario calificó la propuesta como inviable y aseguró que no permitirá que la ley entre en vigor si es avalada por el pleno del Congreso.

Transporte gratis para niños en Jalisco El gobernador Pablo Lemus Navarro hizo oficial que los niños y niñas de 5 a 12 años de Jalisco podrán viajar gratis en el estado. (Gobierno de Jalisco)

¿Cuáles son los plazos y montos proyectados para la renovación del transporte en Jalisco?

Los legisladores Tonantzin Cárdenas, Candelaria Ochoa, Itzul Barrera y Leonardo Almaguer señalaron que los subsidios entregados a transportistas privados superan los 4 mil millones de pesos en los últimos ocho años, recursos que consideran mal aprovechados.

Lógica financiera del proyecto (2026-2030):

Inversión inicial: 12 mil millones de pesos para la compra de 5 mil camiones nuevos.

12 mil millones de pesos para la compra de 5 mil camiones nuevos. Fondo de renovación: aportación estatal anual de 1.4 mil millones de pesos para mantenimiento permanente.

aportación estatal anual de 1.4 mil millones de pesos para mantenimiento permanente. Población objetivo: atención prioritaria a los 2.7 millones de usuarios diarios (38% trabajadores y 21% estudiantes).

atención prioritaria a los diarios (38% trabajadores y 21% estudiantes). Transporte nocturno: implementación de rutas seguras para usuarios que laboran después de las 22:00 horas.

implementación de rutas seguras para usuarios que laboran después de las 22:00 horas. Fecha propuesta para su implementación: el proyecto plantea una transición gradual de cuatro años tras su eventual aprobación.

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