Adiós al boleto de $2 pesos en Querétaro: esta es la fecha límite para hacer el refrendo y no perder el descuento en transporte público

El programa social Tarifa Unidos, que permite a sectores específicos de la población acceder al costo de transporte público más bajo del país, ha entrado en su fase de refrendo. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que este proceso es obligatorio para conservar el cobro de $2 pesos, de lo contrario, los usuarios perderán el beneficio directo en sus traslados diarios.

El periodo de renovación comprende del 20 de abril al 20 de junio de 2026. Es fundamental realizar el trámite dentro de este lapso, ya que el objetivo es refrendar la situación académica o laboral de los beneficiarios para garantizar la continuidad del apoyo económico en el sistema Qrobus.

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Descuento en Querétaro: ¿Quiénes deben realizar el trámite de renovación en 2026?

Dicho proceso aplica únicamente para dos sectores específicos: estudiantes y personal que brinda servicios a la comunidad. Estos usuarios deberán actualizar su documentación para comprobar que mantienen su estatus actual. Por el contrario, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad permanente están exentos de este trámite; ellos conservarán el beneficio de manera directa sin necesidad de realizar ninguna actualización o modificación en su registro.

Para gestionar el refrendo, los interesados tienen a su disposición diversas plataformas digitales:

La aplicación oficial Qrobus .

. El sitio web www.qrobus.gob.mx .

. El chatbot de la Agencia al número 446 117 1516 .

. El portal especializado https://sit.ameq.gob.mx/.

Tarifa unidos Querétaro Hasta el 20 de junio se puede hacer el refrendo en Querétaro. (Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro)

Pasos para validar el descuento de Tarifa Unidos

Una vez cargada la documentación digital y completado el formulario, el sistema generará un número de folio. Con este código, el usuario podrá dar seguimiento al estatus de su solicitud en el apartado “Trámite” de la app Qrobus. En caso de que la solicitud sea rechazada, la corrección debe hacerse sobre el mismo folio, ya que la plataforma no permite eliminar gestiones previas para iniciar nuevas.

Al recibir la aprobación, el beneficiario deberá realizar una recarga mínima de $2 pesos y verificar en el validador de las unidades que el cobro sea el correcto. Si la tarifa preferente no se activa automáticamente, será necesario acudir a los módulos ubicados en las delegaciones de la capital queretana o a las instalaciones centrales de la AMEQ con la tarjeta física y el folio aprobado para solucionar el inconveniente.

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