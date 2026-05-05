Es oficial en Querétaro: anuncian cambios drásticos en los semáforos por los apagones

Los cortes en el suministro eléctrico han dejado de ser un evento aislado para convertirse en un riesgo constante para la movilidad en Querétaro. Ante esta situación, las autoridades municipales oficializaron la instalación de baterías de respaldo en semáforos de las intersecciones más conflictivas, una medida que busca mantener el orden vial incluso cuando la red de energía falle.

Este sistema tecnológico permite que los dispositivos de control de tráfico operen de forma autónoma entre cinco y seis horas. Este margen de tiempo es considerado crítico por los especialistas en movilidad para evitar accidentes y embotellamientos masivos mientras se normaliza el servicio de luz en las colonias afectadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Semáforos con batería en Querétaro: ¿Qué vialidades tendrán respaldo?

Aunque la capital de Querétaro cuenta con más de 300 cruces semaforizados, la implementación de este respaldo será gradual y estará sujeta a la disponibilidad del presupuesto anual. Sin embargo, ya se han definido los ejes prioritarios donde el flujo vehicular no puede detenerse, especialmente para quienes se desplazan en vehículos particulares o motocicletas de trabajo.

Las vialidades contempladas para las próximas etapas de instalación son:

Avenida Sombrerete

Pie de la Cuesta

Avenida de la Luz

Actualmente, ya existen 11 intersecciones que operan con este sistema de respaldo, lo que garantiza que, ante un apagón repentino, los conductores no queden a merced del caos en cruces de alta velocidad.

Modernización vial y seguridad para conductores

Según la Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Querétaro, es responsabilidad de las instancias correspondientes garantizar que los elementos de control de tránsito sean visibles y operativos para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Con más de 300 puntos potenciales para integrar esta tecnología, el proyecto de modernización vial busca reducir los riesgos de choques laterales y atropellamientos que se disparan cuando un semáforo queda fuera de servicio. Se recomienda a los automovilistas que, independientemente de si el semáforo cuenta con respaldo, extremen precauciones y reduzcan la velocidad al notar fallas eléctricas en la zona.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.