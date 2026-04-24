Intervienen elevadores y escaleras eléctricas en Jalisco tras reportes de fallas en el transporte público

Más de 100 escaleras eléctricas serán reemplazadas en Jalisco. | Getty Images

Los reportes de fallas en el transporte público de Jalisco llegaron a un punto de quiebre. El Gobierno estatal lanzó un plan emergente con una inversión de 100 millones de pesos para atender los problemas de movilidad vertical en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Las escaleras eléctricas y los elevadores del Área Metropolitana de Guadalajara acumularon fallas sin solución inmediata. El gobernador Pablo Lemus asumió el compromiso de ejecutar todas las acciones en un plazo máximo de 100 días.

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¿Cuántos equipos del Siteur entran al plan de intervención?

El plan contempla la intervención de 354 equipos en total: 207 corresponden a elevadores y 147 a escaleras eléctricas. Esta cifra representa una de las acciones de mantenimiento más amplias en la historia del transporte público estatal.

La meta fijada por las autoridades es que al menos el 95 por ciento de los dispositivos quede en funcionamiento. El director del Siteur, Amílcar López, confirmó que la prioridad son los elevadores fuera de servicio en estaciones del Mi Macro Periférico.

También entran al plan las escaleras eléctricas con desgaste crítico en la Línea 3 del Tren Ligero. La estrategia incluye compra anticipada de refacciones y cuadrillas especializadas que trabajarán de forma simultánea para reducir tiempos de inactividad.

¿Por qué el modelo preventivo cambia las reglas del mantenimiento?

El 60 por ciento del presupuesto se destinará a prevenir fallas antes de que ocurran. Jalisco abandona así el esquema reactivo que dejó fuera de servicio a decenas de equipos durante meses.

Las autoridades establecieron que ninguna reparación mayor superará los 100 días. Este compromiso busca garantizar continuidad del servicio para personas adultas mayores, usuarios con discapacidad y familias con carriolas.

El gobernador Lemus hizo un llamado directo a la ciudadanía para cuidar la infraestructura intervenida. La conservación de estos equipos, subrayó, es parte central de la estrategia para consolidar un transporte público más accesible y confiable en la zona metropolitana.

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