No es sólo el Día del Trabajo: estudiantes de Jalisco tendrán tres fines de semana largos durante mayo 2026

La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco confirmó la suspensión de actividades escolares durante la primera semana de mayo, configurando un “megapuente” que beneficia a estudiantes de nivel básico en la entidad.

Este ajuste en el calendario escolar responde a la Ley Federal del Trabajo y a las disposiciones de la SEP, que establecen el viernes 1 de mayo y el martes 5 de mayo como jornadas de descanso obligatorio. La combinación de festividades por el Día del Niño, el Día del Trabajo y la Batalla de Puebla permite que algunos planteles educativos flexibilicen su operación desde el 30 de abril hasta el regreso oficial a las aulas el miércoles 6 de mayo de 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué días no habrá clases en Jalisco durante la primera semana de mayo?

La Secretaría de Educación de Jalisco y las directivas de los centros escolares han definido una ruta de asueto que abarca festivales y conmemoraciones oficiales de la siguiente manera:

Jueves 30 de abril: festejos por el Día del Niño. Aunque es día hábil, la mayoría de los planteles suspenden labores regulares por festivales.

festejos por el Día del Niño. Aunque es día hábil, la mayoría de los planteles suspenden labores regulares por festivales. Viernes 1 de mayo: suspensión total por el Día del Trabajo (Día de descanso obligatorio).

suspensión total por el Día del Trabajo (Día de descanso obligatorio). Lunes 4 de mayo: la SEP marca este día como laborable, pero con flexibilidad de asistencia en diversas instituciones.

la marca este día como laborable, pero con flexibilidad de asistencia en diversas instituciones. Martes 5 de mayo: suspensión oficial de labores por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Jalisco- Calendario escolar 2025-2026 Jalisco tendrá tres fines de semana largos durante mayo 2026. (apprende.jalisco.gob.mx)

¿Cuáles son los otros fines de semana largos de mayo en Jalisco?

Además del megapuente inicial, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco mantiene programadas otras dos interrupciones en las jornadas académicas para el cierre del mes.

Fechas de descanso adicionales:

Viernes 15 de mayo: suspensión de labores docentes en conmemoración del Día del Maestro. Viernes 29 de mayo: suspensión de clases para alumnos debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Ambas fechas generarán fines de semana largos convencionales, permitiendo a las familias jaliscienses planificar actividades de recreación antes de la recta final del ciclo escolar.

¿Qué días festivos oficiales quedan en México para el resto de 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, tras el periodo de mayo, el calendario nacional de descansos obligatorios se reducirá a tres fechas clave para el segundo semestre del año.

Días de descanso obligatorio restantes:

Miércoles 16 de septiembre: aniversario de la Independencia de México.

aniversario de la Independencia de México. Lunes 16 de noviembre: puente oficial en conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana).

puente oficial en conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana). Viernes 25 de diciembre: Navidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.