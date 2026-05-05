Pasos para el registro obligatorio de mascotas en Edomex

En el Edomex, como parte de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal se implementará el Registro Único de Animales de Compañía para así garantizar la identificación, control y protección de las mascotas y aquí te decimos los pasos para hacer el trámite.
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Pasos para el registro de mascotas en Edomex
Lo primer que debes hacer es ingresar al Registro Único de Animales de Compañía del Edomex y deberás proporcionar la siguiente información:
- Datos del dueño o responsable
- Domicilio
- Señalar si fue adopción o compra
- Historial médico y esquema de vacunación
Este registro funcionará como una base de datos oficial, obligatoria y gratuita para todas las personas que adquieran o adopten animales de compañía. Se brindará una clave que deberá colocarse en una placa de identificación.
Beneficios del registro
Realizar el registro es importante para tener un control y en caso de robo o extravío tener prueba de que la mascota es tuya. Además, los animales que estén registrados podrán acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación.
Además se establece la obligación de las personas de garantizar el bienestar de los animales, brindarles cuidados adecuados, auxilio en caso necesario y evitar cualquier forma de maltrato.
Multas por maltrato animal en Edomex
Se reformará el Código Penal en delitos contra la crueldad animal y garantizar la reparación del daño y gastos para el resguardo, manutención, mantenimiento, atención médica veterinaria, medicamentos o reparación por la muerte.
Las personas que torturen, golpeen o maltraten a un animal podrían recibir una sanción de 35 mil pesos. Tener a una mascota en malas condiciones podría representar una multa de 3 mil 500 pesos o 36 horas de arresto.
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