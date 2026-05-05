Pasos para el registro obligatorio de mascotas en Edomex

En el Edomex, como parte de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal se implementará el Registro Único de Animales de Compañía para así garantizar la identificación, control y protección de las mascotas y aquí te decimos los pasos para hacer el trámite.

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Pasos para el registro de mascotas en Edomex

Lo primer que debes hacer es ingresar al Registro Único de Animales de Compañía del Edomex y deberás proporcionar la siguiente información:

Datos del dueño o responsable

Domicilio

Señalar si fue adopción o compra

Historial médico y esquema de vacunación

Este registro funcionará como una base de datos oficial, obligatoria y gratuita para todas las personas que adquieran o adopten animales de compañía. Se brindará una clave que deberá colocarse en una placa de identificación.

Un animal expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o personas es considerado #MaltratoAnimal dentro de la legislación en el #Edoméx, denuncia al 800 7028 770, la app FGJ Edomex o en la página https://t.co/BgUtBCTBW9 pic.twitter.com/F4uw7aF6PZ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 4, 2026

Beneficios del registro

Realizar el registro es importante para tener un control y en caso de robo o extravío tener prueba de que la mascota es tuya. Además, los animales que estén registrados podrán acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación.

Además se establece la obligación de las personas de garantizar el bienestar de los animales, brindarles cuidados adecuados, auxilio en caso necesario y evitar cualquier forma de maltrato.

Multas por maltrato animal en Edomex

Se reformará el Código Penal en delitos contra la crueldad animal y garantizar la reparación del daño y gastos para el resguardo, manutención, mantenimiento, atención médica veterinaria, medicamentos o reparación por la muerte.

Las personas que torturen, golpeen o maltraten a un animal podrían recibir una sanción de 35 mil pesos. Tener a una mascota en malas condiciones podría representar una multa de 3 mil 500 pesos o 36 horas de arresto.

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