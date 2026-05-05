Ballena de 9 metros aparece muerta en playa Rosarito

En playas de Rosarito en Baja California fue hallada una ballena sin vida que medía alrededor de 9 metros, un hecho que generó sorpresa entre los visitantes y residentes; al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Hallan ballena muerta en playa

De acuerdo con los reportes, el cuerpo de la ballena fue arrastrado hasta la orilla por el oleaje y debido al avanzado estado de descomposición generaba olores fétidos que se percibían en los alrededores.

Personal de Zofemat realizó un acordonamiento en el área para evitar riesgos a visitantes y fauna local, además se realizó la inspección técnica del ejemplar para valorar sus condiciones físicas.

¿De qué murió la ballena?

De acuerdo con las autoridades, la muerte de la ballena pudo ser por diversas causas entre las que se encuentran enfermedades, edad avanzada, complicaciones durante procesos migratorios, desnutrición, colisiones con embarcaciones o enmallamiento en redes.

El cuerpo de la ballena será enterrado en la arena con ayuda de máquinas retroexcavadoras. Aunque no se dio a conocer qué especie era, todo parece indicar que se trataba de una jorobada.

Muerte de ballenas grises en California

Según la BBC la bahía de San Francisco en California se ha convertido en un sitio donde se pueden observar ballenas grises; sin embargo, muchas de ellas terminan muriendo. En 2025 fallecieron 21 y en lo que va de 2026, han muerto 7.

La mayoría de estas ballenas con machos adultos y juveniles que se dirigen al Ártico pero están delgadas debido a que no tienen reservas de energía necesarias para completar toda la migración de regreso al Ártico y el hambre las lleva a la bahía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.