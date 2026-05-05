¡IPN tiene oportunidades de trabajo! Abre vacantes con salarios de más de 38 mil pesos

¡Huelum! El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene dos vacantes de trabajo y es tu oportunidad de unirte a las filas de una de las instituciones educativas más importante del país.

Por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF), el instituto indicó que los salarios de los puestos disponibles en la Convocatoria Pública y Abierta 6/2026 van desde los 38 mil a los 64 mil pesos mensuales, por lo que se trata de una oportunidad imperdible dentro del ámbito educativo y administrativo.

#IdentidadIPN | ✨ Que esta semana esté llena de logros, aprendizajes y pequeños momentos que lo cambien todo. Confía en tu proceso, en tu esfuerzo y en todo lo que estás construyendo.

¡Vamos con todo, politécnicos! ❤️ pic.twitter.com/MeCaGyKXVm — IPN (@IPN_MX) May 4, 2026

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Vacantes en IPN: salarios, características y requisitos

Si tienes experiencia en ingeniería o en temas económicos, échale un ojo a estas vacantes, ya que podría estar la oportunidad que tanto has estado esperando:

Jefatura de División de Servicios Técnicos

Salario: 64 mil 854 pesos

Pertenece a la Dirección de Cómputo y Comunicación con sede en CDMX

Licenciatura en Computación, Informática e Ingeniería eléctrica o electrónica

Experiencia de seis años en ciencias tecnológicas

Jefatura de Departamento de Ejercicio de Dependencias y Excedentes

Salario: 38 mil 309 pesos

Pertenece a la Dirección de Recursos Financieros con sede en CDMX

Licenciatura en Economía, Administración, Contaduría o Finanzas

Experiencia de cuatro años en política fiscal, temas de Hacienda, auditoría o contabilidad

Calendario para aplicar a las vacantes del IPN

En caso de que te interese una de las dos opciones laborales, entonces puedes aplicar mediante la plataforma TrabajaEn siguiendo el calendario oficial:

Registro de aspirantes : del 29 de abril al 13 de mayo

: del 29 de abril al 13 de mayo Exámenes de conocimientos, evaluación de experiencia y entrevista : del 18 de mayo al 27 de julio

: del 18 de mayo al 27 de julio Publicación de resultado: a partir del 18 de mayo

Es importante mencionar que la dependencia podría cambiar la fecha de cada uno de los proceso, ya que depende de la cantidad de personas que apliquen a las vacantes.

Ya conoces todos los requisitos y ahora sólo queda que juntes tus documentos y te animes a unirte al IPN.

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