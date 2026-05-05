Con la inflación y otros factores, comprar alimentos se ha vuelto más caro y si quieres ahorrar un poco de dinero, puedes aprovechar las ofertas que hay en frutas, verduras, carnes y mariscos en el Martes de Frescura de Walmart hoy 5 de mayo, aquí te compartimos la lista de descuentos.

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Lista de ofertas en frutas y verduras

Si te gusta prepararte ensaladas y comer fruta, estas son las que tienen descuento:

Piña miel: 19.90 pesos el kilo

Mandarina clementina: 64.00 pesos malla con 900 gramos

Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo

Pera bosc: 39.00 pesos por kilo

Manzana Envy : 39.00 pesos la bolsa

: 39.00 pesos la bolsa Naranja: 27.00 pesos el kilo

Sandía roja: 12.00 pesos el kilo

Toronja: 27.00 pesos el kilo

Cebolla blanca : 35.00 pesos el kilo

: 35.00 pesos el kilo Aguacate Hass: 40.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 42.90 pesos el kilo

Limón sin semilla : 45.00 pesos el kilo

: 45.00 pesos el kilo Limón sin semilla: 40.00 pesos la malla con 800 gramos

Jitomate saladet: 59.00 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos en Walmart

Mientras que las proteínas tienen las siguientes promociones:

Milanesa de pechuga de pollo: 179.00 pesos la charola con 800 gramos

Pechuga sin piel : 169.00 pesos los 700 gramos

: 169.00 pesos los 700 gramos Pollo entero fresco sin cortar: 39.00 pesos la pieza

Molida de cerdo: 118.00 pesos la charola con 800 gramos

Carne de res para asar : 253.00 pesos la charola con 800 gramos

: 253.00 pesos la charola con 800 gramos Camarón grande sin cabeza: 299.00 pesos la charola de 700 gramos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos la charola con 500 gramos

Arrachera de res marinada : 216.00 pesos los 600 gramos

: 216.00 pesos los 600 gramos Pechuga de pollo con hueso sin piel: 164.00 pesos la pieza

Pechuga de pollo con piel: 149.00 pesos la pieza

Fajitas de pechuga natural : 149.00 pesos la charola con 700 gramos

: 149.00 pesos la charola con 700 gramos Pechuga sin hueso importada: 149.00 pesos el kilo

Pierna de cerdo en trozo: 124.00 pesos la charola con 900 gramos

Bistec de res: 256.00 pesos la charola con 800 gramos

Todas las ofertas disponibles aplican tanto para la tienda física como en línea.

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