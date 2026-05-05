El Gobierno de los Estados Unidos presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la cual exigió a México mayores resultados en el combate contra el narcotráfico para continuar con la cooperación entre ambas naciones.

La Casa Blanca difundió el documento donde se establece que los resultados deben de ser tangibles, es decir, que aumenten las extradiciones, detenciones, incautación de percusores químicos, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos.

Esta información salió a tan sólo unas semanas de que comience la discusión del Tratado de Libre Comercio entre EUA, México y Canadá, por lo que el tiempo dirá si tiene alguna repercusión.

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Objetivo de EUA: desmantelamiento de los cárteles

Siguiendo esta línea, en el documento también explica que “se priorizan” esfuerzos para que el Gobierno de México tome medidas severas contra la producción y el tráfico de drogas, ya que el principal objetivo es el desmantelamiento de los cárteles.

Y es que, tal como mencionan las autoridades estadunidenses, estos grupos amenazan la seguridad nacional, es por eso que instruyen a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) a cooperar con México para la lucha contra estas organizaciones, esto siempre que se cumpla con el desmantelamiento de los grupos criminales.

México como escenario principal de la distribución de fentanilo

La Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) identificó al país como uno de los escenarios donde se originó la crisis por fentanilo debido a la proliferación de los cárteles.

“Al rastrear las líneas de suministro de los campos de droga (se llegó) hasta los campos de batalla en México, donde los imperios criminales tramaron el asalto químico a nuestro país”, se pudo leer.

Pese a esto, el gobierno estadunidense destacó las labores de la administración de Donald Trump para asegurar la frontera tanto del paso de migrantes sin documentos como del paso de drogas.

Detallaron que el “cierre de la frontera” ha forzado a los cárteles a buscar otros métodos para el contrabando, lo que les ha generado perdidas económicas y comerciales.

“El rápido movimiento de esta administración para sellar la frontera con México ha desafiado a las organizaciones criminales trasnacionales a buscar métodos alternativos de contrabando”, explicaron.

Finalmente, destacaron el arresto de María del Rosario Navarro Sánchez, una figura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 4 de mayo.

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