Este 6 de mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, es decir que se activará la alerta sísmica en altavoces de diferentes estados del país y por segunda vez en la historia llegará un aviso a los celulares, acompañado de un sonido.

En esta ocasión ya no aparecerá la leyenda de “Alerta presidencial” sino “ESTO ES UN SIMULACRO”. El volumen también disminuirá, tras las inconformidades, pero se mantendrá en un tono medio para que capte la atención de las personas.

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La alerta sísmica sonará en nueve estados, los cuales son:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Estado de México (Edomex)

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Mapa de lugares en donde sonará la alerta sísmica

Para que los mexicanos sepan exactamente los lugares en donde se activará la alerta sísmica, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló un mapa con los municipios, algunos de ellos son:

Estado de México (Edomex)

Atlautla

Amecameca

Ayapango

Tenango del Aire

Temamatla

Tlalmanalco

Valle de Chalco

Texcoco

Otumba

Naucalpan

Cuautitlán

Tepotzotlán

Michoacán

Morelia

Pátzcuaro

Tarímbaro

Zinapécuaro

Queréndaro

Charo

Huiramba

Charo

Álvaro Obregón

Indaparapeo

Morelos

Tlaquiltenango

Tepoztlán

Juitepec

Miacatlán

Axochiapan

Tetecala

Temixco

Guerrero

Eduardo Neri

Tixtla de Guerrero

Chilpancingo de los Bravo

Coyuca de Benítez

Acapulco de Juárez

Benito Juárez

San Marcos

Oaxaca

Santiago Tenango

Santiago Huauclilla

San Andrés Zautla

Ocotlán de Morelos

Teotitlán del Valle

Oaxaca de Juárez

San Andrés Huayápam

Chiapas

Cintalapa

Ocozocoautla de Espinosa

Tuxtla Gutiérrez

Villaflores

Tonalá

Pijijiapan

Ángel de Albino Corzo

Motozintla

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

La alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles tiempo del Centro de México y tendrá una hipótesis de una magnitud de 8.2 con epicentro en Guerrero, donde se ubica la placa Cocos.

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