Este 6 de mayo se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, es decir que se activará la alerta sísmica en altavoces de diferentes estados del país y por segunda vez en la historia llegará un aviso a los celulares, acompañado de un sonido.
En esta ocasión ya no aparecerá la leyenda de “Alerta presidencial” sino “ESTO ES UN SIMULACRO”. El volumen también disminuirá, tras las inconformidades, pero se mantendrá en un tono medio para que capte la atención de las personas.
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La alerta sísmica sonará en nueve estados, los cuales son:
- Ciudad de México (CDMX)
- Chiapas
- Estado de México (Edomex)
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
- Tlaxcala
Mapa de lugares en donde sonará la alerta sísmica
Para que los mexicanos sepan exactamente los lugares en donde se activará la alerta sísmica, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló un mapa con los municipios, algunos de ellos son:
Estado de México (Edomex)
- Atlautla
- Amecameca
- Ayapango
- Tenango del Aire
- Temamatla
- Tlalmanalco
- Valle de Chalco
- Texcoco
- Otumba
- Naucalpan
- Cuautitlán
- Tepotzotlán
Michoacán
- Morelia
- Pátzcuaro
- Tarímbaro
- Zinapécuaro
- Queréndaro
- Charo
- Huiramba
- Charo
- Álvaro Obregón
- Indaparapeo
Morelos
- Tlaquiltenango
- Tepoztlán
- Juitepec
- Miacatlán
- Axochiapan
- Tetecala
- Temixco
Guerrero
- Eduardo Neri
- Tixtla de Guerrero
- Chilpancingo de los Bravo
- Coyuca de Benítez
- Acapulco de Juárez
- Benito Juárez
- San Marcos
Oaxaca
- Santiago Tenango
- Santiago Huauclilla
- San Andrés Zautla
- Ocotlán de Morelos
- Teotitlán del Valle
- Oaxaca de Juárez
- San Andrés Huayápam
Chiapas
- Cintalapa
- Ocozocoautla de Espinosa
- Tuxtla Gutiérrez
- Villaflores
- Tonalá
- Pijijiapan
- Ángel de Albino Corzo
- Motozintla
¿A qué hora sonará la alerta sísmica?
La alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 de la mañana de este miércoles tiempo del Centro de México y tendrá una hipótesis de una magnitud de 8.2 con epicentro en Guerrero, donde se ubica la placa Cocos.
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