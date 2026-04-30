Cobertura médica universal en Jalisco: el requisito indispensable que deberán cumplir todos los niños y adolescentes para recibir el código QR

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, firmó el Decreto de Protección Médica Total, garantizando cobertura de salud universal y gratuita para 1.6 millones de niños y adolescentes de educación básica en el estado que cumplan el único requisito de figurar en el padrón escolar para el ciclo lectivo 2026-2027.

La medida, vinculada al Seguro Médico Al Estilo Jalisco, establece la afiliación automática a partir del ciclo escolar 2026–2027. Esta política pública utiliza el padrón de la Secretaría de Educación Jalisco para otorgar acceso a cirugías, medicamentos y consultas de primer y segundo nivel mediante un sistema de código QR.

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¿Cómo funciona la afiliación automática al Seguro Médico en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco eliminó los trámites presenciales de registro para agilizar la cobertura. El sistema operará bajo los siguientes criterios:

Padrón escolar: la Secretaría de Educación compartirá los datos de los estudiantes matriculados para generar el alta inmediata .

la Secretaría de Educación compartirá los datos de los estudiantes matriculados para generar el . Credencialización estudiantil: Cada alumno recibirá una identificación con un código QR vinculado a su número de póliza personal.

Cada alumno recibirá una identificación con un vinculado a su número de póliza personal. Validez universal: El seguro aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria , tanto en planteles públicos como privados.

El seguro aplica para , tanto en planteles públicos como privados. Dualidad de servicios: Los menores podrán atenderse en la red estatal aunque sus padres ya cuenten con derechohabiencia en el IMSS o el ISSSTE.

Jalisco es el primer estado del país en garantizar cobertura médica universal a las niñas y niños; a través de un decreto que firmamos, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, serán afiliados de manera gratuita al Seguro Médico Al Estilo… pic.twitter.com/rpm30JmbkY — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 23, 2026

¿Qué hospitales y servicios médicos incluirá la cobertura médica universal en Jalisco?

La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social confirmó que la atención se brindará en los más de 600 puntos que integran la red hospitalaria del estado.

Servicios incluidos sin costo:

Consultas médicas generales y de especialidad.

Cirugías programadas y de emergencia.

Suministro de medicamentos básicos y especializados.

Hospitalización de primer y segundo nivel.

Atención en regiones alejadas mediante centros de salud locales.

¿Cuáles son los requisitos y fechas límite en Jalisco para el Seguro Médico?

Para asegurar la continuidad del servicio, el gobernador de Jalisco enviará una iniciativa al Congreso del Estado para elevar este programa a rango de ley.

Requisito: estar inscrito en cualquier grado de educación básica en el estado (Público o Privado).

estar inscrito en cualquier grado de educación básica en el estado (Público o Privado). Trámite: automático (no requiere acudir a ventanillas).

automático (no requiere acudir a ventanillas). Costo: gratuito

gratuito Fecha de entrada en vigor: inicio del ciclo escolar 2026–2027 .

inicio del ciclo escolar . Cobertura adicional: el proyecto de ley incluirá la protección permanente del transporte público gratuito para menores.

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