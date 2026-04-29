Conagua alerta a este municipio de Guanajuato y lanza un llamado importante para evitar inundaciones

Ante la proximidad de la temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un llamado urgente dirigido a autoridades y población para prevenir inundaciones, con especial énfasis en el municipio de Celaya, Guanajuato.

La dependencia advirtió que una correcta disposición de residuos sólidos puede marcar la diferencia entre un sistema de drenaje funcional y uno colapsado.

El exhorto busca reducir riesgos tanto para la población como para sus bienes, evitando que la basura llegue a la infraestructura hidráulica y cause obstrucciones que deriven en desbordamientos.

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¿Por qué Conagua alerta sobre el riesgo de inundaciones en Celaya?

De acuerdo con la información oficial, uno de los principales factores que agravan las inundaciones es la acumulación de basura en calles, coladeras y cuerpos de agua. Objetos de gran tamaño como vehículos abandonados, colchones, sillones o refrigeradores pueden bloquear los sistemas de drenaje, impidiendo el flujo adecuado del agua.

La situación cobra mayor relevancia ante el inicio de la temporada de lluvias, pronosticado para el 15 de mayo de 2026. En este contexto, Conagua trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y municipales, como la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para reforzar las acciones preventivas en este municipio de Guanajuato.

Tal como explicó el organismo, los desechos sólidos suelen ser arrastrados por la lluvia, lo que incrementa el riesgo de taponamientos y dificulta el desalojo del agua en zonas habitacionales.

El agua siempre busca su camino... ¡no dejes que la basura lo obstruya! 💧⚠️



El @GobiernoMX a través de la Conagua, ha implementado operativos de limpieza en 6 entidades, beneficiando a más de 100 mil personas.



Más información: https://t.co/LIMcs5nck6 pic.twitter.com/vwCN2SLrIg — Conagua (@conagua_mx) April 22, 2026

¿Qué acciones pide Conagua a la población?

El organismo fue claro en sus recomendaciones para evitar desastres:

No tirar basura en la vía pública, ríos o coladeras.

en la vía pública, ríos o coladeras. Reportar bloqueos en canales y cuerpos de agua.

en canales y cuerpos de agua. A las autoridades: Fortalecer los sistemas de recolección para evitar que los desechos lleguen a la infraestructura hidráulica.

Como parte de estas acciones, en lo que va del año se han realizado nueve operativos de limpieza y desazolve en distintos estados, incluido Guanajuato. Estas labores han permitido limpiar mil 463 pozos de drenaje y cerca de 119 mil 500 metros de ductos, beneficiando a casi 109 mil personas.

Adicionalmente, en el Valle de México se han retirado más de 115 toneladas de basura en plantas de bombeo, junto con más de 100 jornadas de limpieza que han eliminado aproximadamente mil 500 toneladas de residuos en ríos, presas y canales.

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