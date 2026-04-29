Adiós al pago total de luz en Culiacán: Sinaloa activa subsidios para pagar menos electricidad en mayo

El presidente municipal de Culiacán y la CFE dieron fecha de inicio del subsidio de verano para que las familias paguen menos de luz en la temporada de calor. — En la zona norte del país, el calor extremo obliga a las familias a usar aire acondicionado y ventiladores para refrescar sus hogares, aparatos que elevan el recibo de luz. Afortunadamente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya dio la fecha exacta en la que activará el subsidio de verano en algunas regiones del estado de Sinaloa. Te contamos todos los detalles.

¿Qué es el subsidio CFE de verano?

El subsidio de verano CFE es un apoyo federal que se aplica cada año en estados con temperaturas extremas, como Sinaloa. Su objetivo es evitar que el recibo de luz se disparé en los meses en los que aumenta el uso de sistemas de enfriamiento.

Sostuve un encuentro con el 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗙𝗘 𝗲𝗻 𝗖𝘂𝗹𝗶𝗮𝗰𝗮́𝗻, 𝗜𝗻𝗴. 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗩𝗮𝗿𝗴𝗮𝘀 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗲𝘇, para ver cómo se puede dar atención a la problemática social derivada de los recibos de energía eléctrica. Encontré… pic.twitter.com/41MacY9v8P — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) April 28, 2026

Para muchas personas en la capital sinaloense, el subsidio de uz en Culiacán representa una ayuda clave para el gasto familiar.

CFE anuncia fecha exacta en que inicia el subsidio de verano en Sinaloa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez acordaron que el subsidio estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026. Es decir, durante seis meses, de temporada de calor, los usuarios podrán acceder a tarifas más favorables en el consumo doméstico.

Esto significa que los siguientes recibos de los habitantes de Culiacán podrían reflejar una reducción, dependiendo del periodo de facturación de cada vivienda y del consumo registrado.

Culiacán y CFE activan revisión urgente de recibos elevados

Además del subsidio, el Ayuntamiento de Culiacán informó que acordó con la CFE revisar de manera individual los casos de usuarios que reporten cobros inusuales, consumos estimados o incrementos repentinos en sus facturas.

También se plantearon facilidades para quienes tengan adeudos pendientes, incluyendo esquemas de pago parcializado. Para realizar este trámite, los interesados deberán de acudir a los módulos de atención de la CFE ubicados en el bulevar Paseo Niños Héroes 1299, en la colonia Las Quintas, y en la calle General Ángel Flores 881 Poniente.

Para miles de hogares sinaloenses, el arranque del subsidio de verano CFE en Culiacán puede marcar la diferencia entre un recibo impagable y un respiro en plena temporada de calor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.