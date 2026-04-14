El miércoles de 8:00 a 13:00 horas realizará trabajos de mejora a la infraestructura.

El miércoles de 8:00 a 13:00 horas realizará trabajos de mejora a la infraestructura. | Archivo TV Azteca.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que habrá un apagón este miércoles 15 de abril de cinco horas debido a trabajos de mantenimiento.

A través de un comunicado, se informó que el corte de luz temporal se llevará a cabo en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

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¿Dónde hay corte de luz hoy en México?

Las afectaciones se concentrarán principalmente en sectores residenciales de Mazatlán, Sinaloa, incluyendo áreas como el fraccionamiento Gaviotas Grand y otras colonias cercanas, donde se realizarán labores técnicas para mejorar la infraestructura eléctrica.

Recordemos que se aproxima la temporada de lluvias y ciclones tropicales, por lo que el funcionamiento de la red eléctrica debe ser óptimo y evitar fallas mayores.

Con estas acciones se pretende garantizar un servicio más confiable.

¿Qué hacer ante el corte de luz en Mazatlán, Sinaloa hoy?

Ante esta suspensión programada, la dependencia exhortó a los usuarios a tomar previsiones, como desconectar aparatos eléctricos y organizar actividades para evitar afectaciones durante el periodo sin energía.

Asimismo, recordó que este tipo de cortes son temporales y necesarios para fortalecer la red de distribución eléctrica en beneficio de los usuarios.

Ante cualquier duda o aclaración, la CFE pone a disposición su canal de enlace y comunicación que es el 071.

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