Para que no pases detenido en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones dio a conocer en qué zonas de la CDMX habrá cortes a la circulación por bloqueos y manifestaciones hoy martes 21 de abril.

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Prevén 3 marchas hoy en la capital

De acuerdo con la información, jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad realizarán una marcha a las 09:00 horas del Edificio Corporativo de la CFE ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc hacia Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

La Alianza Nacional de jubilados de Pemex, CFE y Banobras se reunirán a las 10:00 horas en la Estela de Luz rumbo al Senado de la República. La asamblea interuniversitaria y popular por Palestina se manifestarán a las 14:00 horas en la Secretaría de Gobernación rumbo a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Calles cerradas por manifestaciones

Además, se tienen previstos cortes a la circulación en:

Juzgados Familiares de la Ciudad de México en Av. Juárez No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán; en la Secretaría de Gobierno en Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc; Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Estación “Cuauhtémoc”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Salida Norte) en Av. Chapultepec y Av. Bucareli, colonia Roma Norte, alcaldía. Cuauhtémoc y en Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a ñas 13:00 horas.

Estadio Banorte en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.

Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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