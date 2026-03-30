CFE lanza subsidio 2026: requisitos y estados donde bajará el recibo de luz

¿Te toca pagar menos de luz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que millones de hogares en México serán beneficiados con el esperado subsidio de temporada de calor. Pues, las condiciones climáticas obligan a las familias mexicanas de ciertas zonas del país a usar una mayor cantidad de energía eléctrica.

Pero, ¿te toca el beneficio? En adn Noticias, te compartimos la lista de los estados que contarán con este apoyo temporal. Checa las fechas clave y requisitos.

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¿Cuándo empieza el descuento de la luz en temporada de calor?

El subsidio de la CFE se activa durante los meses más calurosos del año, ya que las familias que viven en entidades que registran calor extremo suelen usar ventiladores, aire acondicionado y otros aparatos de enfriamiento para tratar de contrarrestar el calor.

En este contexto, la CFE activó la tarifa de verano que busca proteger el gasto familiar, ya que el gasto en energía eléctrica en esta temporada de calor puede resultar un golpe severo al bolsillo.

#Boletín | ⚡🌡️ Comienzan las tarifas de verano en apoyo a usuarios domésticos en zonas de altas temperaturas.



* 20.8 millones de usuarios beneficiados

* Aplica en localidades con tarifas 1A a 1F

* Amplía rangos de consumo subsidiado



Un apoyo que reconoce las necesidades… pic.twitter.com/yoe4EXp9PE — CFEmx (@CFEmx) March 30, 2026

Esto es lo que debes saber del subsidio de la CFE 2026:

Beneficiará a 20.8 millones de usuarios domésticos que viven en zonas que sufren calor extremo

que viven en zonas que sufren calor extremo Los hogares beneficiados recibirán un descuento en su recibo de luz , hasta por 6 meses

, hasta por Está dirigido a usuarios domésticos de bajo consumo que se encuentran bajo tarifas como 1A, 1B, 1C, 1E y 1F

que se encuentran bajo tarifas como 1A, 1B, 1C, 1E y 1F El subsidio CFE 2026 comenzó a partir del 26 de marzo

La tarifa de verano es para hogares ubicados en zonas cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo

¿De cuánto es el subsidio de la CFE en temporada de calor?

Es importante que tomes en cuenta que este beneficio no se determina únicamente por estado, sino por las condiciones climáticas de tu municipio o colonia. Es decir, dentro de una misma entidad puede haber zonas que resultaron beneficiadas y otras que no.

Para consultar si eres beneficiario del subsidio CFE 2026, puedes verificar en tu recibo de luz, donde aparece el tipo de tarifa asignada (se trata de la tarifa 1F). También puedes comunicarte al 071 para despejar dudas. El descuento es de acuerdo al gasto de tu hogar.

Recomendaciones del uso de la energía eléctrica en temporada de calor

La CFE le recuerda a sus usuarios que, una vez que termine la tarifa de verano, podrán ver un aumento en el recibo de luz, si no tienen cuidado con sus hábitos de consumo. Por esta razón, emite las siguientes recomendaciones:

Aprovechar la ventilación natural

Utilizar focos ahorradores

Ajustar equipos de enfriamiento

Desconectar aparatos que no estén en uso