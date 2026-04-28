La onda de calor afectará a por lo menos 30 estados del país; las temperaturas irán de los 30° a los 45°.

La onda de calor afectará a por lo menos 30 estados del país; las temperaturas irán de los 30° a los 45°. | Getty Images

La onda de calor no dará tregua, ya que se registrarán temperaturas máximas de hasta 45° en gran parte del país, así que no salgas sin bloqueador, hidrátate adecuadamente y aprovecha la sombra para evitar problemas de salud.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda de calor impactará de manera muy fuerte en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

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En la zona norte de país, el calor extremo será de entre 40° y 45°, mientras que en el centro de entre 30° y 35°.

Por otra parte se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas que irán de 40 a 60 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango; con probabilidad de formación de torbellinos Coahuila, Baja California, Jalisco y Colima.

Ante estos pronósticos, el SMN pide no pasar tanto tiempo bajo el Sol y dar atención especial a niños y adultos mayores para evitar un golpe de calor.

¿Lloverá hoy 28 de abril?

Aunque el calor dominará este martes 28 de abril, durante la noche se espera lluvia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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