Una frase escrita en baños escolares, mensajes en paredes o en redes sociales encendieron las alertas en varias entidades del país. El reto viral conocido como “Tiroteo Mañana”,que presuntamente creció en la red social TikTok, provocó movilización de autoridades de la SEP, fiscalías y cuerpos de seguridad en al menos cuatro estados de México.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias. Te contamos los detalles.

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¿Qué es el reto viral Tiroteo Mañana?

El reto viral consiste en publicar o escribir mensajes con frases como “tiroteo mañana” dentro de planteles escolares o en redes sociales, insinuando supuestos ataques armados al día siguiente.

Un reto viral que preocupa...



Autoridades alertan por amenazas de tiroteo en escuelas, ligadas al reto “tiroteo mañana” en redes sociales.



Los mensajes han aparecido en baños de secundarias y ya hay casos en al menos 6 estados: Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Sonora y… pic.twitter.com/Dsx2KXw9pz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Estas amenazas se han detectado en baños, paredes, chats escolares y publicaciones digitales. El objetivo, según autoridades, sería sembrar miedo, suspender clases o viralizar contenido sin medir consecuencias.

El problema escaló rápidamente porque cada mensaje obliga a revisar escuelas, activar protocolos y movilizar policías, personal educativo y padres de familia.

Lista de estados afectados por el reto viral ‘Tiroteo Mañana’

Tlaxcala

En Tlaxcala, la Secretaría de Educación informó que trabaja en un esquema preventivo de tres niveles de riesgo. Por su parte la fiscalía estatal confirmó que abrió cuatro carpetas de investigación relacionadas con amenazas en escuelas. Señalaron que se están haciendo análisis técnicos, como estudios grafológicos.

Veracruz

Tras varios reportes de amenazas de tiroteos, las autoridades escolares en Veracruz difundieron una campaña con el propósito de evitar que los alumnos participen en el reto viral “Tiroteo Mañana”.

La SEP estatal lanzó un video con los hashtags #ReportaNoCompartas y #NoEsUnJuego, donde piden al alumnado denunciar conductas sospechosas y no replicar amenazas falsas.

Oaxaca

Autoridades de la SEP estatal llamaron a madres y padres de familia a dialogar con sus hijas e hijos sobre los riesgos de estos retos virales y comenzaron la revisión de mochilas para evitar el ingreso de alumnos con objetos peligrosos a las escuelas.

Nuevo León

En Nuevo Léon, la fiscalía estatal informó de 17 intervenciones en escuelas del área metropolitana y municipios cercanos. Tras inspecciones, no se detectó peligro inminente.

Consecuencias legales por participar en el reto viral Tiroteo Mañana

Fiscalías y especialistas advirtieron que lanzar amenazas falsas puede constituir delitos como intimidación, falsas alarmas, amenazas o alteración del orden público, dependiendo de cada entidad.

Además, si quien participa es menor de edad, podrían intervenir autoridades especializadas en justicia para adolescentes y aplicarse medidas correctivas o sanciones conforme a la ley.

Finalmente, la recomendación de las autoridades de la SEP es no compartir mensajes alarmistas, reportar de inmediato cualquier amenaza y verificar información solo en canales oficiales.

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