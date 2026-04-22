El ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue su curso normal tras el regreso de las vacaciones de Semana Santa 2026.

Para muchos padres y madres el comprar útiles escolares y otros materiales que profesores le solicitan a los alumnos día a día representa un reto, por ello las autoridades harán entrega de tarjetas y mochilas.

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¿En qué estado dan útiles escolares gratis?

A través de Facebook, el gobierno municipal de Tlaquepaque, Jalisco, informó que el viernes 24 de abril repartirá material didáctico y otros artículos.

Dirección para recoger útiles escolares

Los paquetes se podrán recoger en el estadio de Rugby, ubicado en calle Diego Rivera y Tepatitlán, colonia Lomas de Tlaquepaque.

Las personas que podrán ser beneficiarias son aquellas de nuevo ingreso que forman parte de los siguientes programas:

LíderesDeEsperanza

BienestarIncluyente

RaícesDeEsperanza

AprendiendoConBienestar

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