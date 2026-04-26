SEP aclara si se suspenden clases el lunes 27 de abril por el Día del Trabajo

Este fin de semana, padres y madres coinciden en la misma duda: ¿hay clases el lunes 27 de abril? Y es que, la proximidad del Día del Trabajo provocó confusión sobre un posible puente escolar, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dejó clara la respuesta: para la gran mayoría del país, sí habrá clases normales este lunes 27 de abril de 2026.

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SEP aclara si hay clases el 27 de abril de 2026

El calendario oficial SEP del ciclo escolar 2025-2026 no marca suspensión de clases para esta fecha, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir con normalidad a sus salones de clases.

Calendario SEP Estos son los días de descanso según el calendario SEP 2025-2026.

La duda surgió porque en México, ciertos días festivos se recorren para formar megapuentes vacacionales que son muy esperados por las familias mexicanas. Sin embargo, el 1 de mayo no se mueve al lunes anterior ni posterior, ya que se respeta en su fecha exacta.

Eso significa que el lunes 27 de abril no está considerado como descanso oficial dentro del calendario escolar de la SEP.

¿Qué estudiantes no tienen clases el 27 de abril?

Aunque en casi todo México sí habrá actividades, existe una excepción importante: el estado de Aguascalientes.

En esa entidad, estudiantes de educación básica tendrán suspensión de clases desde el 27 de abril y hasta el 4 de mayo, luego de un ajuste al calendario escolar para empatar el periodo vacacional con la Feria Nacional de San Marcos 2026.

Por ello, si en redes sociales viste mensajes de que “no habrá clases el 27 de abril”, la información aplica únicamente para ese estado y no para todo el país.

¿Qué días no hay clases en abril y mayo?

De acuerdo con el calendario vigente, estos son los próximos fines de semana largos para estudiantes de la SEP:

Viernes 1 de mayo: suspensión por Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: conmemoración de la Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

¿Hay clases el 30 de abril en las escuelas SEP?

Es muy importante que tomes en cuenta que aunque el Día del Niño está marcado como una fecha conmemorativa en el calendario de la SEP, esto no significa que se suspendan las clases. De hecho, este jueves 30 de abril los alumnos de educación básica sí deben asistir a sus escuelas.

Por lo tanto, si tus hijas o hijos estudian en escuelas incorporadas a la SEP, sí deben asistir este lunes 27 de abril, excepto en Aguascalientes.

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