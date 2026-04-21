¿La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspende clases mañana? Esta es una búsqueda constante entre madres y padres de alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

La duda surgió debio a que recientemente se informó sobre un megapuente de seis días, aunado a que se conoce que mayo es uno de los meses con mayor cantidad de puentes de la SEP.

En adn Noticias despejamos tus dudas con base en el calendario 2025-2026.

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¿La SEP suspende clases mañana 22 de abril de 2026?

No, la SEP no suspende clases mañana. Este 2 de abril las alumnas y alumnos deberán asistir a las aulas como cotidianamente lo hacen, de acuerdo con la autoridad educativa. Los estudiantes deben realizar sus tareas y cumplir con el material solicitado.

Recordemos que el calendario escolar de la SEP es la herramienta fundamental para la organización de actividades académicas y administrativas en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo es el megapuente de seis días de la SEP?

Surgió la información de un descanso prolongado del 30 de abril al 5 de mayo, sin embargo esto no es oficial.

El lunes 4 de mayo no está marcado como día inhábil, por lo que las actividades escolares deben realizarse con normalidad. Sin embargo, varios padres de familia optan por no enviar a sus hijos a las aulas ese día, sumándolo a la suspensión oficial del 5 de mayo (conmemoración de la Batalla de Puebla), el fin de semana que se atraviesa y al descanso del 1 de mayo (Día del Trabajo).

El ausentismo también suele presentarse el 30 de abril, con motivo del Día del Niño, por lo que surgió la idea de un “megapuente”.

¿Cuántos puentes tiene mayo 2026?

De acuerdo con la SEP, estos son los días en los que no habrá clases:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día de la Maestra y el Maestro

Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

Con estas fechas, mayo tendrá varias pausas que pueden convertirse en puentes largos.

¿Por qué la Secretaría de Educación Pública programa tantos días sin clases en mayo? Esto se debe a la coincidencia histórica de fechas cívicas, laborales y sindicales que el Estado mexicano reconoce de manera oficial.

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