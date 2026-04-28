Es oficial: Guanajuato ya está aplicando clausuras y multas a negocios que vendan alcohol fuera de la ley

El estado de Guanajuato endureció su marco legal para quienes comercializan bebidas alcohólicas sin cumplir las normas vigentes. Los negocios que venden alcohol fuera de la ley ya enfrentan consecuencias reales: desde sanciones económicas hasta el cierre definitivo de sus establecimientos.

Las nuevas reglas afectan a bares, licorerías, restaurantes y cualquier punto de venta con o sin licencia. La reforma introduce licencias electrónicas, obliga a exhibir el contenido alcohólico en cartas y exige advertencias sobre el consumo excesivo como medida de salud pública.

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Esto es lo que Guanajuato aplica a quienes venden alcohol sin permiso o fuera del horario

Las multas y clausuras ya están vigentes para negocios que operen de forma clandestina, es decir, sin licencia activa o con un permiso que no corresponda al domicilio registrado. El estado considera infracción grave producir, almacenar o vender bebidas alcohólicas bajo cualquiera de esas condiciones.

Quienes vendan alcohol en modalidades distintas a las autorizadas en su permiso enfrentan clausura parcial: suspensión indefinida de la venta de bebidas, aunque el negocio puede seguir abierto si su actividad principal es otra. El acceso al establecimiento se permite, pero la barra queda fuera de operación hasta nuevo aviso.

El escenario más severo es la clausura total, que aplica cuando la actividad principal del negocio es precisamente la venta de alcohol. En ese caso, el establecimiento cierra por completo, sin acceso ni operaciones, por tiempo indefinido.

Uber to buy alcohol delivery service Drizly (ALLISON DINNER/REUTERS)

¿Qué deben hacer ahora los negocios que venden bebidas alcohólicas en Guanajuato?

La reforma exige que todos los establecimientos cuenten con su licencia electrónica vigente y que esta corresponda exactamente al domicilio donde operan. Cualquier discrepancia entre el documento y la dirección real del negocio activa los mecanismos de sanción contemplados en la ley.

Además, los locales deben informar a sus clientes sobre el contenido alcohólico de cada bebida en la carta y colocar advertencias visibles sobre los riesgos del consumo excesivo. Esta obligación forma parte del enfoque de salud pública que sustenta toda la reforma.

Los operativos de verificación ya están en marcha. Los negocios que no regularicen su situación arriesgan desde una suspensión parcial hasta el cierre total e indefinido de sus instalaciones, sin importar el tiempo que lleven en operación.

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