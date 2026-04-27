Liverpool cambia de estrategia en México: “La prioridad ya no es abrir más tiendas”

El Puerto de Liverpool anunció un cambio drástico en su estrategia comercial para México, reduciendo la apertura de tiendas Suburbia a solo dos sucursales durante 2026 para garantizar la eficiencia financiera.

Esta decisión, confirmada por el director de finanzas Gonzalo Gallegos, marca el fin de la expansión acelerada que vio inaugurar ocho nuevas tiendas en 2024. La compañía concentrará sus esfuerzos en consolidar las 194 unidades actuales, priorizando ubicaciones en zonas de alta densidad poblacional que aseguren un retorno de inversión inmediato ante un consumo mucho más cauteloso por la inflación.

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¿Por qué Suburbia abrirá menos tiendas en México este año?

El Puerto de Liverpool determinó que la maduración de las sucursales depende críticamente del tamaño y la ubicación, factores que han llevado a la empresa a pausar el crecimiento físico desmedido.

Razones del viraje estratégico:

Búsqueda de rentabilidad: La directiva prefiere abrir dos unidades con alta solidez financiera que múltiples sucursales con bajo desempeño.

La directiva prefiere abrir dos unidades con alta solidez financiera que múltiples sucursales con bajo desempeño. Consolidación de inventario: Tras cerrar 2025 con 194 unidades, la meta es maximizar la productividad por metro cuadrado.

Tras cerrar 2025 con 194 unidades, la meta es maximizar la productividad por metro cuadrado. Maduración dispar: Mientras un Suburbia promedio mide 250 m², el formato tradicional de Liverpool supera los 15,000 m², exigiendo logísticas diferenciadas.

“La prioridad ya no es abrir más tiendas, sino asegurarse de que cada nueva unidad sea suficientemente rentable”, insistió Gallegos en una reciente conferencia con analistas.

¿Cómo afectará esta decisión de Liverpool a las ventas y al consumidor?

A pesar del freno en aperturas, El Puerto de Liverpool proyecta que Suburbia será su formato más exitoso en 2026 debido a la preocupación en los hogares mexicanos ante los precios actuales.

Proyecciones de crecimiento:

Ventas Mismas Tiendas (VMT): Se estima un incremento de entre 5% y 6%, superando al formato Liverpool (4.5% - 5.5%). Precios accesibles: La inflación persistente empuja a los consumidores hacia marcas con mayor valor por su dinero, fortaleciendo la demanda en Suburbia. Eficiencia en el servicio: La menor cantidad de aperturas permitirá enfocar la atención en la experiencia de compra en las sucursales existentes.

¿En qué invertirá Liverpool los 9,000 millones de pesos de su CapEx?

Reducir el gasto en “ladrillos” no implica un recorte presupuestal; El Puerto de Liverpool reasignará su gasto de capital hacia la modernización de su infraestructura digital y de suministro.

Distribución de la inversión en 2026:

Logística: Consolidación del centro de distribución Arco Norte para agilizar entregas a domicilio.

Consolidación del centro de distribución para agilizar entregas a domicilio. Tecnología: Mejora de plataformas de e-commerce y sistemas de pago en tienda.

Mejora de plataformas de e-commerce y sistemas de pago en tienda. Nuevos Negocios: Impulso a GLAM , la división mayorista B2B que distribuye marcas como Dockers.

Impulso a , la división mayorista B2B que distribuye marcas como Dockers. Monto total: La inversión oscilará entre los 8,000 y 9,000 millones de pesos.

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