Liverpool da un giro en México y entra al negocio mayorista con una marca icónica

Liverpool dio un importante paso estratégico en el mercado mexicano al anunciar una alianza con Authentic Brands Group para operar la marca Dockers en el país. Con este acuerdo, la empresa mexicana no solo venderá la marca en sus tiendas, sino que también asumirá su distribución, lo que marca su entrada formal al negocio mayorista.

Este movimiento representa un cambio importante para la compañía, que tradicionalmente se ha enfocado en el comercio minorista. Ahora, Liverpool podrá comercializar Dockers tanto dentro de su ecosistema de tiendas como con otros retailers en México.

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Liverpool entra al negocio mayorista en México

Como parte de la alianza con Authentic Brands Group, Liverpool obtuvo la licencia exclusiva para distribuir Dockers en México durante aproximadamente diez años. Esto significa que la compañía será responsable de la gestión de la marca en el país, desde su comercialización hasta su expansión en distintos canales.

Para operar este nuevo modelo de negocio, la empresa creó una división especializada llamada Global Lifestyle & Apparel Management (GLAM). Esta unidad se encargará de administrar la distribución de Dockers y de coordinar su presencia tanto en tiendas Liverpool y Suburbia como en otros puntos de venta.

La empresa obtuvo la licencia de Dockers por aproximadamente 10 años. |Imagen Ilustrativa

Además, el acuerdo abre la puerta a que la nueva división pueda incorporar otras marcas internacionales en el futuro.

Qué pasará con la marca Dockers en México

Dockers se venderá en las tiendas de Liverpool y Suburbia, pero el nuevo acuerdo permitirá que la marca llegue también a otros retailers en el país mediante esquemas mayoristas. Esto podría traducirse en una mayor presencia de la marca en diferentes cadenas comerciales y boutiques especializadas.

La marca Dockers, conocida por sus pantalones y prendas casuales, formó parte durante décadas del portafolio de Levi Strauss & Co. Sin embargo, en 2025 fue adquirida por Authentic Brands Group en una operación valuada en más de 300 millones de dólares.

Authentic Brands Group es un conglomerado global especializado en la gestión de marcas, con un portafolio que incluye firmas reconocidas como Reebok, Champion, Quiksilver y Eddie Bauer. A partir de esta nueva estructura, Liverpool será el socio encargado de impulsar el crecimiento de Dockers en el mercado mexicano.

Más allá de esta marca, el movimiento también muestra cómo las grandes cadenas de retail buscan diversificar sus fuentes de ingresos. Para Liverpool, la entrada al negocio mayorista podría abrir un nuevo camino para expandir su presencia en la industria de la moda y fortalecer su papel dentro del sector en México.

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