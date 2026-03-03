Proponen estacionamiento gratis por consumo en comercios de CDMX; así aplicaría

El diputado morenista Pedro Haces presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) en la que busca garantizar una hora de estacionamiento gratis en la capital, esto dentro de establecimientos mercantiles en los que las personas pagaron por consumo.

La propuesta presentada busca modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX, esto con la finalidad de contrarrestar los llamados cobros desproporcionados por el tiempo de uso de los estacionamientos en plazas comerciales y establecimientos mercantiles.

¿Por qué se busca poner un límite al cobro de estacionamientos en CDMX?

De acuerdo con la propuesta presentada por el diputado antes mencionado, hoy en día plazas comerciales, supermercados, tiendas departamentales y otros establecimientos con giros similares, operan sus propios estacionamientos como negocios independientes para generar gastos adicionales a las y los visitantes.

Esto se puede confirmar en el revés de cada uno de los boletos de ciertas plazas y establecimientos similares que se emiten a los conductores. En estos, el ticket señala que la plaza no se hace responsable por daños y pérdidas de vehículos.

¿Cómo es la propuesta del estacionamiento gratis en CDMX?

Es por ello, que la iniciativa propone que sea obligatorio que cuando una plaza, centro comercial o similar cuenten con servicio de estacionamiento, se brinde hasta una hora gratis de servicio para las y los conductores.

Se enfatizó en que el titular del establecimiento será el responsable de garantizar el beneficio a los conductores, esto sin importar la modalidad bajo la cual operen estos espacios para las y los automovilistas.

En caso de aprobarse la iniciativa, la reforma podría fortalecer la protección al consumidor, mejorar la calidad y servicio de estos espacios comerciales, así como promover cobros equitativos.

