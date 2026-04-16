Liverpool se une a una marca española para facilitar la llegada de nuevos productos de lujo a México

El comercio de lujo en México está rompiendo fronteras gracias a la digitalización. Liverpool, el gigante de las tiendas departamentales, ha sellado una alianza estratégica con Moddo, una plataforma tecnológica española líder en omnicanalidad.

Esta colaboración permite a marcas de moda, calzado y accesorios provenientes de España aterrizar en el mercado mexicano de forma inmediata, eliminando las complejas barreras logísticas que antes frenaban su llegada.

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¿Cómo funciona la tecnología que trae marcas españolas a Liverpool?

El secreto de esta unión reside en el modelo conocido como “Retail as a Service” (RaaS). Moddo funciona como un “cerebro tecnológico” que integra los inventarios de las marcas europeas directamente con el ecosistema digital de Liverpool.

Esto significa que un cliente en cualquier ciudad de México puede adquirir productos que se encuentran físicamente en España con la misma facilidad que si estuvieran en una bodega local.

Los pilares de este sistema son:

Sincronización en tiempo real : Los inventarios se actualizan automáticamente entre continentes, evitando errores de stock a pesar de los husos horarios.

: Los inventarios se actualizan automáticamente entre continentes, evitando errores de stock a pesar de los husos horarios. Pasillo infinito : Si una talla o modelo no está disponible en una tienda física de Liverpool, la tecnología de Moddo permite localizarla en la oferta europea y enviarla directamente al domicilio del cliente.

: Si una talla o modelo no está disponible en una tienda física de Liverpool, la tecnología de Moddo permite localizarla en la oferta europea y enviarla directamente al domicilio del cliente. Confianza en el pago: Los usuarios pueden comprar marcas internacionales utilizando las tarjetas locales y aprovechando beneficios como los meses sin intereses.

¿Qué ventajas ofrece este modelo para el consumidor mexicano?

Para el comprador, la mayor ventaja es el acceso a la exclusividad. Gracias a esta alianza, Liverpool amplía su catálogo con firmas de alta gama que antes no tenían presencia en el país. Al contar con el respaldo de la tienda departamental, el consumidor elimina la desconfianza que suelen generar las compras internacionales independientes, como los problemas de aduanas o los métodos de pago extranjeros.

Además, este modelo reduce el riesgo para las empresas españolas, quienes ya no necesitan abrir locales físicos de inmediato.

El fin de las fronteras en el retail de alta gama

La alianza entre Moddo y Liverpool representa un cambio de reglas en el juego de la moda en México. Al resolver los “dolores de cabeza” de la logística y el cumplimiento legal, las marcas españolas encuentran en Liverpool el “atajo perfecto” para conquistar al público nacional.

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