Es oficial: Nuevo León impone multas de hasta 3 millones de pesos si cometes este delito

La Secretaría del Medio Ambiente alerta sobre multas en Nuevo León que pocos anticipan.

La Secretaría del Medio Ambiente alerta sobre multas en Nuevo León que pocos anticipan. | Getty Images y ADN40

Las autoridades de Nuevo León elevan el tono frente a una práctica que destruye ecosistemas, pone en riesgo vidas y ahora golpea directo al bolsillo. La Secretaría del Medio Ambiente del estado advierte sanciones económicas millonarias para quien cometa un delito que conmociona a la opinión pública..

El daño ambiental y las pérdidas materiales de los últimos años empujaron a las autoridades a endurecer las sanciones. Lo que muchos consideran un acto menor puede derivar en consecuencias legales que cambian una vida por completo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El delito detrás de las multas millonarias en Nuevo León

Provocar incendios en Nuevo León es el delito que activa sanciones de hasta 3 millones de pesos, según información oficial de la Secretaría del Medio Ambiente estatal. El monto varía según la gravedad del daño y las disposiciones legales que apliquen en cada caso.

Las sanciones no se limitan al acto de iniciar el fuego. Las autoridades también consideran el daño ecológico, las afectaciones a terceros y los costos de remediación del área afectada.

Quien provoque un incendio enfrenta multas acumulativas, responsabilidad civil por daños materiales y el pago de los costos de atención de la emergencia. La suma puede escalar con rapidez dependiendo del impacto registrado.

Cárcel: la otra consecuencia que pocos calculan

Las multas millonarias no son la única amenaza. Provocar incendios en Nuevo León es un delito penal que puede derivar en hasta 13 años de prisión, especialmente cuando el fuego es intencional o afecta áreas naturales y zonas habitadas.

Las autoridades tienen la facultad de iniciar un proceso judicial en paralelo a las sanciones económicas. Eso significa que el responsable puede enfrentar ambas consecuencias al mismo tiempo.

Cuando el incendio pone en peligro a la población, la pena de prisión aumenta considerablemente. El sistema legal no trata estos casos como accidentes menores, sino como delitos con impacto colectivo.

¿Qué factores determinan el tamaño de la sanción?

Cada caso se analiza de forma individual. Las autoridades evalúan la magnitud del daño ambiental, si el incendio fue intencional y el alcance de las afectaciones a personas o propiedades para fijar el monto final.

La Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León insiste en que la prevención es la única forma de evitar estas consecuencias: no hacer fogatas, no tirar colillas y no quemar basura son las tres reglas básicas que pueden evitar sanciones millonarias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.