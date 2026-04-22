Ni Querétaro ni Guanajuato: el estado de México que no tendrá clases hasta el 5 de mayo

Los estudiantes de esta entidad volverán a las aulas en mayo.

Los estudiantes de esta entidad volverán a las aulas en mayo. | Imagen Ilustrativa

La mayoría de los estudiantes de México ya regresó a las aulas luego del periodo vacacional de Semana Santa, pero los alumnos de un estado no tendrán clases hasta entrado el mes de mayo.

Allí, los estudiantes de educación básica disfrutarán de más de 11 días consecutivos sin clases, con regreso programado hasta el 5 de mayo.

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¿Qué estudiantes no tendrán clases hasta mayo?

Los estudiantes que no tendrán clases hasta mayo no son los de Querétaro ni los de Guanajuato, sino los de Aguascalientes.

Según el calendario oficial del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), los alumnos de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— iniciaron su periodo de descanso el lunes 20 de abril y lo concluirán el lunes 4 de mayo.

De esta manera, el regreso programado a las aulas está previsto para el martes 5 de mayo de 2026. En total, los estudiantes de Aguascalientes contarán con un lapso de 11 días consecutivos sin actividades escolares, contando los fines de semana.

Este esquema contrasta con el del resto del país, donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril para la mayoría de las entidades, con regreso a clases el 13 de abril. Es decir, mientras millones de estudiantes ya retomaron sus actividades, en Aguascalientes el descanso apenas comienza.

Aguascalientes Calendario escolar oficial 2025-2026. (IEA)

¿Por qué el calendario escolar de Aguascalientes es diferente?

La diferencia en las fechas no responde a una ampliación de vacaciones, sino a una organización distinta del ciclo escolar. Aguascalientes cuenta con la facultad de ajustar el calendario nacional según sus necesidades locales.

Las autoridades educativas estatales pueden hacer estas modificaciones con base en criterios académicos, administrativos o eventos relevantes en la entidad. Durante la Semana Santa, por ejemplo, se suspendieron clases el jueves 2 y viernes 3 de abril, o sea el Jueves y Viernes Santo, mientras que otras entidades otorgaron un periodo vacacional en estas fechas.

En Aguascalientes, el periodo de descanso coincide con actividades importantes en la región, como la Feria Nacional de San Marcos 2026.

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