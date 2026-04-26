Es oficial: lanzan programa para erradicar el embarazo infantil en estos estados de México

Con la intención de erradicar una de las problemáticas más sensibles del país, el embarazo en niñas menores de 15 años, el Gobierno de México puso en marcha una iniciativa con intervenciones directas en las zonas con mayor vulnerabilidad, reforzando políticas públicas enfocadas en la protección de derechos y el bienestar de niñas y adolescentes, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Estas medidas se integran a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y se articulan específicamente a través de esta estrategia llamada Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, que contempla acciones durante 2026 para atender de forma directa las causas que originan este fenómeno.

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Municipios prioritarios y estados donde se aplicará

A diferencia de programas generalizados, esta estrategia se concentrará en 50 municipios identificados como prioritarios, donde se han detectado mayores niveles de riesgo, como violencia sexual, uniones tempranas y embarazos en menores de edad.

Estos municipios se distribuyen en distintos estados del país, entre los que destacan:

Guerrero (con mayor número de municipios prioritarios)

Chiapas

Chihuahua

Estado de México

Oaxaca

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Puebla

Veracruz

AVGM AC

Las Mujeres, Niñas y Adolescentes tienen derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE-ILE), a recibir y acceder gratuitamente a los Servicios de Aborto Seguro (SAS) y al Servicio Especializado de Prevención y Atención a la Violencia de Género y Sexual pic.twitter.com/3U8gXz52i0 — Comisión de Infraestructura Carretera Guerrero (@CicaegG) April 20, 2026

¿Qué acciones contempla este programa?

El plan contempla una intervención integral que va más allá del ámbito de salud. Entre las principales líneas de acción se encuentran:

Atención médica, psicológica y social para niñas y adolescentes

Prevención y sanción de la violencia sexual

Campañas comunitarias para erradicar prácticas como las uniones forzadas

Trabajo con escuelas, familias y autoridades locales

Promoción de educación sexual y reproductiva

Además, se prevé fortalecer el marco legal en todo el país para garantizar una protección mínima en todas las entidades, junto con acciones en el ámbito educativo que involucren a docentes y familias en la prevención. El programa también contará con recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, lo que permitirá ampliar su alcance en las comunidades seleccionadas.

Un problema estructural que se busca erradicar

Autoridades federales han señalado que el embarazo infantil no ocurre de forma aislada, sino que en muchos casos está relacionado con situaciones de violencia, especialmente abuso sexual, lo que hace aún más urgente su atención desde distintos frentes.

Por ello, esta estrategia no solo busca reducir cifras, sino transformar las condiciones que afectan a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. De acuerdo con autoridades federales, la meta es eliminar los nacimientos en menores de 15 años hacia 2030 y disminuir significativamente los embarazos en adolescentes.

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