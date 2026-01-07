El trágico caso de Deysi puso en la mira el matrimonio infantil en Chiapas

Deysi “N” es solo una niña de 10 años; sin embargo, se debate entre la vida y la muerte tras dar a luz en un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La pequeña sufrió complicaciones graves vinculadas a un caso de embarazo infantil. Te contamos los detalles del caso que puso en evidencia que el matrimonio infantil sigue siendo un delito que pone en peligro a niñas mexicanas.

Deisy, la niña de 10 años que permanece en estado grave tras dar a luz

Un joven de 18 años se presentó en el Hospital de la Mujer, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, con una niña de 10 años a punto de dar a luz. El muchacho se identificó como el esposo de la menor. Deisy con apenas 1.20 metros de estatura y menos de 40 kilos de peso mostraba claras señales de que su cuerpo no estaba listo para procrear; debido a su edad, la niña llevó un embarazo de alto riesgo.

Durante el alumbramiento, los médicos detectaron daños severos en el cuerpo de la menor, incluyendo aplastamiento de la vejiga y la uretra; así como lesiones en otros tejidos internos.

El recién nacido sobrevivió a pesar de las circunstancias. No obstante, su pronóstico es reservado al igual que el de su joven madre.

¿Cómo se castiga el matrimonio infantil en México?

Tras el alumbramiento, el supuesto esposo de Deysi despareció, lo que encendió las alarmas y un trabajador social denunció el caso de la menor ante la Fiscalía General del Estado, que activó una investigación oficial sobre lo ocurrido. Pues, el matrimonio infantil está penado por la ley en México, a pesar de que sigue siendo una de las costumbres arraigadas en varias comunidades de Chiapas, principalmente.

De acuerdo con el Código Civil Federal, el matrimonio infantil está prohibido en México y establece penas de ocho a quince años de prisión y multas considerables para quienes promuevan, faciliten u obliguen a menores al matrimonio.

Estas sanciones se aplican tanto a quienes organicen, permitan o consientan el matrimonio infantil, como a familiares y autoridades que participen o sean omisas en su deber de impedirlo.

Lamentablemente, la tragedia de Deysi puso en la mira un delito que sigue ocurriendo en nuestro país y que atenta contra los derechos y la vida de cientos de menores de edad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo. Mientras que, los estados con mayor número absoluto de mujeres indígenas casadas o unidas antes de los 18 años son : Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

