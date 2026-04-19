Xuan Lan, instructora de yoga: “Las mujeres mayores de 40 años pueden mantener su cuerpo sano y fuerte de esta manera”

Cumplir 40 años marca el inicio de una etapa de transformaciones profundas para las mujeres, tanto a nivel hormonal como físico. Xuan Lan, una de las referentes más influyentes del yoga, sostiene que la clave está en un enfoque realista que combine la fuerza con la conciencia del propio cuerpo. Su propuesta se aleja de los entornos especializados para enfocarse en la salud ósea y muscular utilizando únicamente elementos que cualquier persona tiene a mano en su hogar.

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¿Por qué el yoga y el entrenamiento de fuerza son fundamentales en esta etapa, según Xuan Lan?

Al superar la cuarta década, el cuerpo femenino comienza a enfrentar una pérdida gradual de densidad ósea y masa muscular. Para Xuan Lan, integrar ejercicios de fuerza dentro de la práctica de yoga es la respuesta directa para mitigar estos efectos.

La experta señala que trabajar con el propio peso, o incluso apoyándose en una silla o una pared, permite fortalecer los músculos y prevenir caídas futuras. Según su visión, este método ayuda a sostener el bienestar integral en un momento donde los cambios emocionales también juegan un rol protagonista.

¿Cómo implementar esta rutina saludable desde casa?

Para que los resultados sean efectivos y sostenibles en el tiempo, Xuan Lan sugiere un esquema dividido en tres pilares fundamentales que cualquier mujer puede seguir:

Movimientos esenciales: Iniciar con ejercicios base como planchas, sentadillas, zancadas o elevaciones, que activan los grandes grupos musculares.

Iniciar con ejercicios base como planchas, sentadillas, zancadas o elevaciones, que activan los grandes grupos musculares. Escucha activa y técnica: Priorizar siempre la ejecución correcta de cada movimiento por encima de la cantidad, respetando el ritmo personal y los límites del cuerpo.

Priorizar siempre la ejecución correcta de cada movimiento por encima de la cantidad, respetando el ritmo personal y los límites del cuerpo. Integración mente-cuerpo: Unir la respiración consciente con el esfuerzo físico para fortalecer no solo los músculos, sino también la estabilidad emocional.

Al eliminar la barrera de tener que ir a un centro deportivo, el método de Xuan Lan facilita que la constancia se convierta en la herramienta principal para que las mujeres mayores de 40 mantengan su vitalidad física y mental desde la comodidad de su hogar.