Este sábado se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México por partículas de ozono en CDMX y Edomex.

Este sábado se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México por partículas de ozono en CDMX y Edomex. | Itandehui Cervantes

Este sábado 25 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) anunció la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México por el aumento de partículas de ozono tanto en la CDMX como en el Edomex.

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De acuerdo con el comunicado de las 14:00 horas, el día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 ppb —o sea que el aire está muy sucio— en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Edomex.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/UZ9o1Ho9OJ pic.twitter.com/ISDExS4cTI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2026

¿Por qué activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino explicó que tras la revisión de información meteorológica, se observó un sistema de circulación que mantuvo su influencia en el centro del país desde hace 4 días y justo hoy incrementó su intensidad.

A eso se le sumó la alta radiación solar que continúa en el Valle de México y limita de manera significativa la ventilación atmosférica.

Esto terminó por ocasionar la acumulación de contaminantes en la atmósfera, las altas temperaturas (debido a la onda de calor) y la rápida formación y acumulación de ozono, registrando una concentración de Muy Mala calidad del aire.

15:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en las alcaldías de #Cuajimalpa, #MiguelHidalgo y el municipio de #Naucalpan #CalidadDelAire MUY MALA con un riesgo a la salud MUY ALTO, en el resto de la #ZMCM es MALA con un riesgo ALTO.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 25, 2026