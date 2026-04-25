Este sábado 25 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) anunció la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México por el aumento de partículas de ozono tanto en la CDMX como en el Edomex.
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De acuerdo con el comunicado de las 14:00 horas, el día de hoy, se registraron concentraciones máximas de ozono de 163 ppb —o sea que el aire está muy sucio— en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Edomex.
¿Por qué activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México?
El Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino explicó que tras la revisión de información meteorológica, se observó un sistema de circulación que mantuvo su influencia en el centro del país desde hace 4 días y justo hoy incrementó su intensidad.
A eso se le sumó la alta radiación solar que continúa en el Valle de México y limita de manera significativa la ventilación atmosférica.
Esto terminó por ocasionar la acumulación de contaminantes en la atmósfera, las altas temperaturas (debido a la onda de calor) y la rápida formación y acumulación de ozono, registrando una concentración de Muy Mala calidad del aire.
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