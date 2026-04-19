Costco sorprende a sus socios de Jalisco y todo México con un producto para refrescarte durante el verano a menos de 500 pesos

Con la llegada del calor, los socios de Costco en México han puesto la mirada en un nuevo artículo que se ha vuelto viral por su practicidad y bajo costo. La novedad fue difundida por la influencer @i.love.costco.mx, quien destacó el hallazgo de un ventilador de mano portátil que destaca por tener una potencia sorprendente para su tamaño compacto.

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¿Qué características técnicas ofrece este ventilador portátil de Costco?

A pesar de ser ligero y pequeño, el equipo cuenta con funciones que lo hacen destacar frente a otros modelos similares del mercado. Uno de sus puntos más fuertes es la gestión del aire, ya que dispone de 5 velocidades distintas. La influencer que compartió el producto aseguró que lo probó en una tienda Costco y que es “bastante potente”.

Además de su fuerza, el dispositivo incluye detalles pensados para el uso diario:

Autonomía: Cuenta con una batería recargable que ofrece hasta 28 horas de uso continuo .

Cuenta con una batería recargable que ofrece hasta . Conectividad: Se carga mediante un cable USB-C , facilitando su compatibilidad con cargadores modernos.

Se carga mediante un cable , facilitando su compatibilidad con cargadores modernos. Seguridad: Incluye un botón de bloqueo en la parte trasera para evitar que se encienda accidentalmente dentro de una mochila o bolso.

Incluye un botón de bloqueo en la parte trasera para evitar que se encienda accidentalmente dentro de una mochila o bolso. Accesorios: El paquete incluye un cordón para colgarlo y transportarlo con mayor facilidad.

¿Por qué se ha vuelto tan popular entre los usuarios?

Más allá de combatir el calor del verano, el producto ha llamado la atención por su versatilidad en otras áreas. “Si maquillas o te dedicas a algo del tema, esto puede ser un súper producto que te puede ayudar bastante”, señaló la creadora de contenido, haciendo referencia a su utilidad para el secado de productos cosméticos o la fijación del maquillaje.

El diseño, descrito como compacto y nada pesado, permite que se le pueda “sacar muchísimo jugo” en cualquier lugar.

Actualmente, el precio de este ventilador en las sucursales de Costco en México es de $439 pesos.

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