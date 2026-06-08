La tormenta tropical Boris, el segundo ciclón de la temporada 2026, ya desató inundaciones y lluvias torrenciales en su paso por las costas de México, pues sus efectos se extienden en la mayor parte del país, sobre todo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco.

Alerta en el Pacífico por la Tormenta Tropical "Boris"...



Autoridades mantienen vigilancia ante las lluvias intensas, el fuerte oleaje y los vientos que afectan las costas de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco.



En Acapulco continúan suspendidas las clases y… pic.twitter.com/VwXEIxq1kz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

El ciclón obligó al cierre de puertos y la suspensión de clases en algunos estados para garantizar la seguridad de los habitantes y aunque no es huracán, su masa ya provoca grandes afectaciones.

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¿En dónde hay inundaciones por la tormenta tropical Boris?

Inundaciones en Guerrero

El ciclón ocasionó severas inundaciones en el municipio de Marquelia, exactamente en la zona de Playa La Bocana, en Guerrero; así como en Zihuatanejo.

¿Cómo afecta a la tormenta tropical Boris en Oaxaca?

Entre las regiones afectadas también están las de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ya que se presenta oleaje elevado conocido como mar de fondo. Los restauranteros de la Roca Blanca, en San Pedro Tututepec perdieron sus palapas, tras ser derribadas por la fuerza del mar.

De acuerdo con Protección Civil de Oaxaca también hay viviendas inundadas en San Mateo del Mar y oleaje elevado en las playas de Mixtepec.

Se mantiene monitoreo y atención por cierre de playas en Mixtepec y viviendas inundadas en San Mateo del Mar



El Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que las lluvias de intensidad variable



🔹 Más información: https://t.co/z4wwvEU96W pic.twitter.com/z3W7LLpW8z — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) June 8, 2026

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