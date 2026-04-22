Querétaro estrena clínica móvil en la UAQ: así puedes recibir fisioterapia y diagnósticos sin ser estudiante

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha dado un paso importante en la vinculación social al poner en marcha su nueva Unidad Móvil de Fisioterapia. Ubicada actualmente en la explanada de la Facultad de Enfermería, esta clínica itinerante no es exclusiva para alumnos o docentes; se trata de un modelo de atención abierta que busca acercar servicios de rehabilitación profesional a cualquier ciudadano que lo requiera.

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¿Qué servicios ofrece la unidad móvil de Querétaro y en qué horario atiende?

El consultorio móvil de Querétaro está acondicionado para realizar intervenciones integrales que ayudan a recuperar la movilidad perdida por lesiones, enfermedades o el desgaste propio del envejecimiento. Los pacientes que acudan a la unidad pueden acceder a:

Diagnósticos funcionales: Evaluaciones completas para identificar el origen de la molestia o limitación física.

Evaluaciones completas para identificar el origen de la molestia o limitación física. Terapias manuales: Tratamientos personalizados realizados por especialistas en formación.

Tratamientos personalizados realizados por especialistas en formación. Rutinas terapéuticas: Orientación técnica para que el paciente pueda realizar ejercicios específicos de rehabilitación.

La unidad opera de lunes a jueves, en un horario matutino de 8:00 a 12:00 horas. La atención es brindada por alumnos de la especialidad en fisioterapia, quienes ya cuentan con experiencia clínica previa y trabajan bajo la supervisión constante de docentes expertos.

¿Cuál es el costo de las consultas para el público general?

A diferencia de las clínicas privadas, este modelo universitario se maneja bajo un esquema de cuotas de recuperación accesibles, las cuales varían dependiendo de si el paciente pertenece o no a la institución:

Público en general: La valoración inicial tiene un costo de 265 pesos , mientras que las sesiones de seguimiento o subsecuentes cuestan 190 pesos .

La valoración inicial tiene un costo de , mientras que las sesiones de seguimiento o subsecuentes cuestan . Comunidad universitaria: Para estudiantes y personal de la UAQ, la valoración es de 210 pesos y las terapias posteriores de 155 pesos.

Esta estación de salud itinerante permite que cualquier persona interesada agende su cita directamente en el vehículo acondicionado o a través de las redes sociales oficiales de la Facultad de Enfermería en Facebook e Instagram.

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