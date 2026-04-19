Anuncian corte de agua en Guadalajara este 19 de abril. | Getty Images

¿Te vas a quedar sin agua? Este domingo 19 de abril, varias colonias de Guadalajara, en Jalisco, sufrirán un corte de agua potable, debido a trabajos de mantenimiento en la red hidráulica.

Si vives en la capital jalisciense, te recomendamos que tomes precauciones y conozcas cuáles son las zonas que resultarán afectadas por un corte de hasta 48 horas.

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Anuncian corte de agua en Guadalajara este 19 de abril de 2026; horarios

A través de un comunicado, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) informó que su personal estará realizando trabajos de lavado del tanque Talpita, ubicado en el municipio de Guadalajara.

Corte de agua Guadalajara 19 de abril de 2026 Anuncian corte de agua en Guadalajara este 19 de abril de 2026. (Getty Images)

Debido a estas labores, algunas colonias de la capital de Jalisco tendrán baja presión e incluso cortes de agua, a lo largo de 48 horas. Estos trabajos afectarán a seis colonias de la región, pero son indispensables para garantizar la calidad del servicio a los jaliscienses.

Inicio del corte: Domingo 19 de abril , en punto de las 10:00 horas

, en punto de las 10:00 horas Fin del corte: Se espera que el servicio se restablezca en la mañana del martes 21 de abril

Lista de colonias que se quedan sin agua en Guadalajara el 19 de abril

Este tipo de trabajos en la infraestructura hidráulica no puede llevarse a cabo sin afectar el suministro en algunas colonias, por fortuna, el corte de agua se llevará solo dos días. Las colonias afectadas son las que enlistamos a continuación:

Talpita

Santa Cecilia

San José Río Verde

San Miguel de Huentitán

Margarita Maza de Juárez

Balcones de Oblatos

Las autoridades estiman que el servicio será restablecido en todas las colonias afectadas, a partir del martes 21, por lo que se recomienda a la población almacenar agua y hacer un uso responsable del líquido. No obstante, en caso de requerir, los habitantes podrán solicitar el servicio de pipas de agua marcando a SIAPATEL al número 073.

Recomendaciones en caso de corte de agua

No lavar ropa en lavadora

No bañarse con la regadera, mejor “con cubeta y una jicarita”

Usar platos desechables, de preferencia de papel

Abrir la llave del agua al mínimo

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