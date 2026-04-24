Para que los automovilistas tomen previsiones en sus rutas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa sobre los accidentes registrados en la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) sobre los cierres en carreteras, te compartimos en dónde hay afectaciones hoy viernes.
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Choques que provocan cierres en CDMX
De acuerdo con la información proporcionada por OVIAL CDMX, se han registrado percances en:
En carriles centrales de Periférico Sur , en la colonia Fuentes del Pedregal un automovilista volcó. Servicios de emergencia tienden en siniestro.
Circuito Interior al Poniente y Avenida Gran Canal del Desagüe en la colonia Nueva Tenochtitlán por vehículo descompuesto. Se recomienda Eje 3 Norte como alternativa.
En Camino a San Juan de Aragón a la altura de Puerto San Blas en la alcaldía Gustavo A. Madero laboran servicios de emergencia. Avenida 510 y Avenida Villa de Ayala son las alternativas.
Prolongación Acueducto al Poniente y Redención, colonia La Concha en la alcaldía Xochimilco hubo un percance automovilístico. Como alternativa se recomienda Francisco Goytia.
En Calzada General Mariano Escobedo y Mar Adriático se registro un percance automovilístico.
Hubo un choque en Eje 10 Sur a la altura de La Otra Banda en la alcaldía Álvaro Obregón.
Avenida Revolución y Calle 4 en la colonia San pedro de los Pinos hubo un accidente.
¿Qué carreteras reportan accidentes hoy?
Por otra parte, Capufe dio a conocer que hay cortes a la circulación por accidentes en:
- Autopista Puebla - Acatzingo, en el kilómetro 155 hay reducción de carriles.
- Autopista México-Querétaro, en el kilómetro 62 con dirección a Querétaro.
- Autopista Córdoba - Veracruz, en el kilómetro 70, dirección Veracruz hay reducción de carriles.
- Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 119, dirección Acapulco hay reducción de carriles por choque de autobús.
- Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 27, dirección Isla por accidente de tracto camión.
- Autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 52, dirección Cuernavaca por atención de choque contra muro central.
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