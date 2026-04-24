Servicios de emergencia atienden accidentes en calles de CDMX | Iván Aldama

Para que los automovilistas tomen previsiones en sus rutas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa sobre los accidentes registrados en la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) sobre los cierres en carreteras, te compartimos en dónde hay afectaciones hoy viernes.

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Choques que provocan cierres en CDMX

De acuerdo con la información proporcionada por OVIAL CDMX, se han registrado percances en:

En carriles centrales de Periférico Sur , en la colonia Fuentes del Pedregal un automovilista volcó. Servicios de emergencia tienden en siniestro.

🚨¡APARATOSO ACCIDENTE! 🚨 Un auto volcó en los carriles centrales de Periférico Sur, en la Colonia Fuentes del Pedregal. Equipos de emergencia laboran en el lugar



🎥: Octavio Cruz pic.twitter.com/UhTBECTFRX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 24, 2026

Circuito Interior al Poniente y Avenida Gran Canal del Desagüe en la colonia Nueva Tenochtitlán por vehículo descompuesto. Se recomienda Eje 3 Norte como alternativa.

En Camino a San Juan de Aragón a la altura de Puerto San Blas en la alcaldía Gustavo A. Madero laboran servicios de emergencia. Avenida 510 y Avenida Villa de Ayala son las alternativas.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Camino a San Juan de Aragón a la altura de Puerto San Blas, alcaldía GAM. #AlternativaVial Av. 510 y Av. Villa de Ayala. pic.twitter.com/RoeQxoNz7u — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 24, 2026

Prolongación Acueducto al Poniente y Redención, colonia La Concha en la alcaldía Xochimilco hubo un percance automovilístico. Como alternativa se recomienda Francisco Goytia.

En Calzada General Mariano Escobedo y Mar Adriático se registro un percance automovilístico.

Hubo un choque en Eje 10 Sur a la altura de La Otra Banda en la alcaldía Álvaro Obregón.

Avenida Revolución y Calle 4 en la colonia San pedro de los Pinos hubo un accidente.

¿Qué carreteras reportan accidentes hoy?

Por otra parte, Capufe dio a conocer que hay cortes a la circulación por accidentes en:

Autopista Puebla - Acatzingo, en el kilómetro 155 hay reducción de carriles.

en el kilómetro 155 hay reducción de carriles. Autopista México-Querétaro , en el kilómetro 62 con dirección a Querétaro.

, en el kilómetro 62 con dirección a Querétaro. Autopista Córdoba - Veracruz , en el kilómetro 70, dirección Veracruz hay reducción de carriles.

, en el kilómetro 70, dirección Veracruz hay reducción de carriles. Autopista Cuernavaca - Acapulco , en el kilómetro 119, dirección Acapulco hay reducción de carriles por choque de autobús.

, en el kilómetro 119, dirección Acapulco hay reducción de carriles por choque de autobús. Autopista La Tinaja - Isla , en el kilómetro 27, dirección Isla por accidente de tracto camión.

, en el kilómetro 27, dirección Isla por accidente de tracto camión. Autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 52, dirección Cuernavaca por atención de choque contra muro central.

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