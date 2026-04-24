Este viernes 24 de abril de 2026, diversas autopistas y carreteras de México presentan bloqueos y cierres a la circulación.
Esta situación ha afectado a miles de automovilistas atrapados en el tránsito.
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¿Hay megabloqueos en el CDMX y Edomex por transportistas este 24 de abril?
De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registran cierres parciales y totales en distintos tramos:
- Autopista México–Querétaro (México 57):
Reportan reducción de carriles en la México-Querétaro por obras y carga vehicular intensa en dirección a la Ciudad de México.
- Carretera México–Puebla:
Se mantiene circulación lenta por trabajos de mantenimiento y revisión en casetas, con filas intermitentes.
- Carretera libre México–Toluca:
Se detectan asentamientos viales por tránsito local y transporte de carga.
En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca.
Cierre total en Nuevo León: Se registra accidente en el km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo. Se habilita un carril de circulación.
¿Dónde consultar el estado de las carreteras en tiempo real?
Para obtener información actualizada durante el día, se recomienda:
- Redes sociales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras
- Canales de atención y reportes de CAPUFE
- Aplicaciones de navegación con alertas de tráfico
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