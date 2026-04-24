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Metro de CDMX amanece con el ‘pie izquierdo’; líneas saturadas y con retrasos
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Alerta vial: Bloqueos en carreteras hoy 24 de abril por choques y manifestantes

Durante las primeras horas de este viernes, Capufe y la Guardia Nacional reportaron diversas incidencias que afectan la movilidad en zonas del centro, occidente y sur del país.

X: @GN_Carreteras

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Este viernes 24 de abril de 2026, diversas autopistas y carreteras de México presentan bloqueos y cierres a la circulación.

Esta situación ha afectado a miles de automovilistas atrapados en el tránsito.

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¿Hay megabloqueos en el CDMX y Edomex por transportistas este 24 de abril?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registran cierres parciales y totales en distintos tramos:

  • Autopista México–Querétaro (México 57):

Reportan reducción de carriles en la México-Querétaro por obras y carga vehicular intensa en dirección a la Ciudad de México.

  • Carretera México–Puebla:

Se mantiene circulación lenta por trabajos de mantenimiento y revisión en casetas, con filas intermitentes.

  • Carretera libre México–Toluca:

Se detectan asentamientos viales por tránsito local y transporte de carga.

En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca.

Cierre total en Nuevo León: Se registra accidente en el km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo. Se habilita un carril de circulación.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras en tiempo real?

Para obtener información actualizada durante el día, se recomienda:

  • Redes sociales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras
  • Canales de atención y reportes de CAPUFE
  • Aplicaciones de navegación con alertas de tráfico

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