Este viernes 24 de abril de 2026, diversas autopistas y carreteras de México presentan bloqueos y cierres a la circulación.

Esta situación ha afectado a miles de automovilistas atrapados en el tránsito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Hay megabloqueos en el CDMX y Edomex por transportistas este 24 de abril?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registran cierres parciales y totales en distintos tramos:

Autopista México–Querétaro (México 57):

Reportan reducción de carriles en la México-Querétaro por obras y carga vehicular intensa en dirección a la Ciudad de México.

Carretera México–Puebla:

Se mantiene circulación lenta por trabajos de mantenimiento y revisión en casetas, con filas intermitentes.

#TomePrecaución en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVila cerca del km 035+300, de la carretera Morelia - Salamanca a la altura del Mpio. de Epifanio, Mich. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/IkqBmAVES7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 24, 2026

Carretera libre México–Toluca:

Se detectan asentamientos viales por tránsito local y transporte de carga.

En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca.

Cierre total en Nuevo León: Se registra accidente en el km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo. Se habilita un carril de circulación.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras en tiempo real?

Para obtener información actualizada durante el día, se recomienda:

Redes sociales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras

Canales de atención y reportes de CAPUFE

Aplicaciones de navegación con alertas de tráfico

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.