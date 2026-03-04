Dónde queda el Tobogán del Diablo, la carretera de California que es temida por todos

El Tobogán del Diablo (Devil’s Slide, en inglés) es el nombre popular que recibe un tramo de costa escarpada en el condado de San Mateo, California, entre Pacifica y Montara. Esta zona combina precipicios abruptos, pendientes empinadas y suelo inestable, lo que históricamente ha vuelto peligroso el tráfico vehicular en esa sección de la famosa California State Route 1.

Durante décadas, esta parte de la carretera fue conocida por cierres frecuentes causados por deslizamientos de tierra, especialmente en invierno, cuando las lluvias y la erosión debilitan el terreno rocoso. Las autoridades llegaban a cerrar la vía por largos periodos tras cada caída de tierra, lo que afectaba el tránsito entre comunidades costeras cercanas.

En 2013 se completó un proyecto para desviar el tráfico a través de los Tom Lantos Tunnels, dos túneles construidos para evitar este tramo inestable y mejorar la seguridad en la ruta. Aun así, alrededor de la zona siguen registrándose accidentes y rescates debido a los acantilados y al terreno difícil.

¿Por qué el “Tobogán del Diablo” tiene fama de peligrosa?

El nombre “Tobogán del Diablo” refleja la naturaleza inestable del terreno y los continuos problemas geológicos que han afectado esta sección de la costa. El promontorio costero está formado por capas de roca sedimentaria que se erosionan con facilidad por la acción del viento y del océano Pacífico, favoreciendo que el suelo se desplace o se hunda sin previo aviso.

Antes de la construcción de los túneles, la carretera original estaba situada directamente sobre estos acantilados, lo que provocaba deslizamientos y grietas constantes que cerraban la vía durante meses. Por ejemplo, en 1995 la carretera quedó inutilizable aproximadamente 158 días debido a un deslizamiento.

Además, la cercanía del océano y las curvas pronunciadas hacen que, sin las barreras adecuadas o con poca visibilidad, los vehículos puedan salirse de la carretera y caer por los acantilados, lo que ha resultado en accidentes graves a lo largo de los años.

Cómo ha cambiado la ruta y qué opciones existen ahora

Para mitigar los peligros de este tramo, el estado de California construyó los Tom Lantos Tunnels, que permiten a los conductores evitar la parte más inestable del Tobogán del Diablo. Estos túneles, ubicados dentro de la misma montaña costera, han reducido en gran medida el paso por el área de acantilados expuestos.

El trazado original de la carretera, ya cerrado al tráfico automotor, fue transformado en el Devil’s Slide Trail, un sendero de aproximadamente 1.3 millas que permite a peatones y ciclistas recorrer el acantilado con vistas al océano.

A pesar de estas mejoras, el área sigue siendo un lugar donde se reportan rescates y accidentes, no solo en la carretera sino también en los acantilados y senderos cercanos, lo que recuerda que la topografía sigue siendo extremadamente empinada y peligrosa