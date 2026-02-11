Lluvia nocturna y curvas traicioneras: 4 Carreteras peligrosas que debes evitar en California

La lluvia nocturna que se registró principalmente el sur de California durante la madrugada ha dejado carreteras peligrosas que representan un riesgo por sus condiciones difíciles para conducir, con tramos resbaladizos, zonas con acumulación de agua y riesgo de deslizamientos que pueden afectar seriamente la seguridad vial.

A pesar de que algunas advertencias de inundación han sido levantadas, el terreno sigue saturado y autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierten que aún persisten riesgos en varias rutas principales y secundarias.

Conducir en estas condiciones puede significar lidiar con carreteras riesgosas y traicioneras, sobre todo durante la noche cuando la visibilidad es menor y el asfalto mojado reduce considerablemente la adherencia de los neumáticos.

Conocer cuáles son las 4 vías o carreteras que se deben evitar en California.

¿Cuáles son las carreteras peligrosas que se deben evitar durante la lluvia en California?

Entre las carreteras que han mostrado condiciones complicadas se encuentran varias de las principales autopistas del sur de California. La Interestatal 5 (I‑5), una de las arterias más transitadas que conecta la región con el norte del estado, ha tenido reportes de tramos con agua acumulada y superficies resbaladizas que aumentan el riesgo de pérdidas de control en vehículos, especialmente al cruzar zonas bajas.

La Interstate 10 (I‑10) también ha enfrentado problemas similares, con partes del tramo que se inundan rápidamente después de lluvias intensas y donde los conductores han tenido que tomar rutas alternas para evitar zonas riesgosas.

Asimismo, carreteras que bordean áreas montañosas o cañones, como Topanga Canyon Boulevard, han requerido especial atención por posibles caídas de rocas o tierra debido a la saturación del suelo tras días de lluvia.

Además de estas vías principales, tramos de carreteras costeras como la Carretera de la Costa del Pacífico (PCH, en inglés) pueden presentar acumulación de agua y condiciones resbaladizas en curvas cercanas al océano, donde las lluvias se mezclan con la brisa marina y reducen aún más la tracción.

Por otra parte, en áreas recientemente afectadas por incendios forestales, el riesgo se agrava porque el suelo quemado no puede absorber tanta agua, lo que puede provocar flujos de barro o escombros hacia la vía.

¿Cómo conducir de forma segura durante la lluvia en carreteras peligrosas en California?

Las autoridades locales recomiendan, durante los periodos de lluvia, evitar desplazamientos no esenciales hasta que mejoren las condiciones del clima y las vías hayan sido inspeccionadas.

En caso de tener que conducir, es crucial reducir la velocidad y mantener una distancia mayor de lo habitual con el vehículo que va adelante, ya que el pavimento mojado puede incrementar la distancia de frenado y aumentar el riesgo de choques.

También es importante encender las luces bajas incluso durante el día porque ayuda a mejorar la visibilidad y a que otros conductores te vean mejor en condiciones de lluvia y neblina.

Además, evita cruzar áreas donde el agua que cruza la carretera supere el nivel de las ruedas, ya que es difícil saber la profundidad y la corriente puede arrastrar incluso vehículos grandes.

