inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Metro CDMX refuerza normas para viajes más seguros en 2026 y estas son las multas por incumplirlas

Las reglas del Metro CDMX 2026 buscan reducir accidentes y conflictos. Conoce qué conductas están prohibidas y podrían llevarte ante un Juzgado Cívico.

Metro CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México refuerza en 2026 sus recomendaciones para un viaje más seguro y fluido, bajo la campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”.|Adriana Juárez | adn Noticias
Notas,
Ciudad

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reforzó en 2026 su campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”, dirigida a mejorar la movilidad diaria de entre 4.5 y 5 millones de usuarios. Aunque se habla de “nuevas reglas”, la autoridad aclara que se trata de normas vigentes con mayor difusión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El objetivo es reducir accidentes, conflictos y bloqueos en horas pico, así como proteger zonas clave como pasillos, andenes y puertas.

¿Hay nuevas reglas para los usuarios del Metro?

  • No son normas nuevas, sino un reforzamiento operativo y comunicacional
  • La campaña enfatiza civismo, respeto mutuo y uso correcto de espacios prioritarios

Estas medidas impactan directamente en la seguridad y fluidez del servicio. A futuro, el STC prevé mantener un enfoque preventivo mediante información constante.

Las 21 prohibiciones en el Metro CDMX en 2026

  • Forzar u obstruir puertas
  • Rebasar líneas de seguridad
  • Arrojar objetos a las vías
  • Fumar o usar fuego
  • Usar sonido alto
  • Transportar objetos voluminosos
  • Viajar en estado de ebriedad
  • Comercio ambulante
  • Invadir áreas restringidas
  • Dañar instalaciones
  • Grafitear o pegar propaganda
  • Sacar el cuerpo por ventanas
  • Transportar materiales peligrosos
  • Animales no permitidos
  • Ocupación indebida de espacios
  • Obstaculizar accesos
  • Permanecer fuera de horario
  • Accionar dispositivos no autorizados
  • Maniobrar trenes
  • Ingresar a cabinas
  • Objetos que dañen trenes

Estas prohibiciones buscan garantizar seguridad colectiva y continuidad del servicio.

¿Habrá sanciones para quienes incumplan?

Sí, conforme a la Ley de Movilidad y Cultura Cívica. El Metro remite al infractor al Juzgado Cívico. Las sanciones pueden incluir multas de cientos a miles de pesos, arresto administrativo o trabajo comunitario. La prioridad sigue siendo preventiva. Por ahora, el enfoque principal es preventivo a través de campañas informativas y llamados al civismo. Las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad para evitar llegar a sanciones.

¿Qué dice la Ley de Cultura Cívica de la CDMX?

  • Considera estas conductas como faltas administrativas
  • Autoriza a jueces cívicos a definir sanciones proporcionales

La ley refuerza la corresponsabilidad ciudadana como eje del transporte público.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte público

LO MÁS VISTO