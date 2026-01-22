Metro CDMX refuerza normas para viajes más seguros en 2026 y estas son las multas por incumplirlas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reforzó en 2026 su campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”, dirigida a mejorar la movilidad diaria de entre 4.5 y 5 millones de usuarios. Aunque se habla de “nuevas reglas”, la autoridad aclara que se trata de normas vigentes con mayor difusión.

El objetivo es reducir accidentes, conflictos y bloqueos en horas pico, así como proteger zonas clave como pasillos, andenes y puertas.

¿Hay nuevas reglas para los usuarios del Metro?

No son normas nuevas, sino un reforzamiento operativo y comunicacional

La campaña enfatiza civismo, respeto mutuo y uso correcto de espacios prioritarios

Estas medidas impactan directamente en la seguridad y fluidez del servicio. A futuro, el STC prevé mantener un enfoque preventivo mediante información constante.

Las 21 prohibiciones en el Metro CDMX en 2026

Forzar u obstruir puertas

Rebasar líneas de seguridad

Arrojar objetos a las vías

Fumar o usar fuego

Usar sonido alto

Transportar objetos voluminosos

Viajar en estado de ebriedad

Comercio ambulante

Invadir áreas restringidas

Dañar instalaciones

Grafitear o pegar propaganda

Sacar el cuerpo por ventanas

Transportar materiales peligrosos

Animales no permitidos

Ocupación indebida de espacios

Obstaculizar accesos

Permanecer fuera de horario

Accionar dispositivos no autorizados

Maniobrar trenes

Ingresar a cabinas

Objetos que dañen trenes

Estas prohibiciones buscan garantizar seguridad colectiva y continuidad del servicio.

¿Habrá sanciones para quienes incumplan?

Sí, conforme a la Ley de Movilidad y Cultura Cívica. El Metro remite al infractor al Juzgado Cívico. Las sanciones pueden incluir multas de cientos a miles de pesos, arresto administrativo o trabajo comunitario. La prioridad sigue siendo preventiva. Por ahora, el enfoque principal es preventivo a través de campañas informativas y llamados al civismo. Las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad para evitar llegar a sanciones.

¿Qué dice la Ley de Cultura Cívica de la CDMX?

Considera estas conductas como faltas administrativas

Autoriza a jueces cívicos a definir sanciones proporcionales

La ley refuerza la corresponsabilidad ciudadana como eje del transporte público.

