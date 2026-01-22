Metro CDMX refuerza normas para viajes más seguros en 2026 y estas son las multas por incumplirlas
Las reglas del Metro CDMX 2026 buscan reducir accidentes y conflictos. Conoce qué conductas están prohibidas y podrían llevarte ante un Juzgado Cívico.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reforzó en 2026 su campaña permanente “Por un Metro más seguro y eficiente”, dirigida a mejorar la movilidad diaria de entre 4.5 y 5 millones de usuarios. Aunque se habla de “nuevas reglas”, la autoridad aclara que se trata de normas vigentes con mayor difusión.
El objetivo es reducir accidentes, conflictos y bloqueos en horas pico, así como proteger zonas clave como pasillos, andenes y puertas.
¿Hay nuevas reglas para los usuarios del Metro?
- No son normas nuevas, sino un reforzamiento operativo y comunicacional
- La campaña enfatiza civismo, respeto mutuo y uso correcto de espacios prioritarios
Estas medidas impactan directamente en la seguridad y fluidez del servicio. A futuro, el STC prevé mantener un enfoque preventivo mediante información constante.
Las 21 prohibiciones en el Metro CDMX en 2026
- Forzar u obstruir puertas
- Rebasar líneas de seguridad
- Arrojar objetos a las vías
- Fumar o usar fuego
- Usar sonido alto
- Transportar objetos voluminosos
- Viajar en estado de ebriedad
- Comercio ambulante
- Invadir áreas restringidas
- Dañar instalaciones
- Grafitear o pegar propaganda
- Sacar el cuerpo por ventanas
- Transportar materiales peligrosos
- Animales no permitidos
- Ocupación indebida de espacios
- Obstaculizar accesos
- Permanecer fuera de horario
- Accionar dispositivos no autorizados
- Maniobrar trenes
- Ingresar a cabinas
- Objetos que dañen trenes
Estas prohibiciones buscan garantizar seguridad colectiva y continuidad del servicio.
¿Habrá sanciones para quienes incumplan?
Sí, conforme a la Ley de Movilidad y Cultura Cívica. El Metro remite al infractor al Juzgado Cívico. Las sanciones pueden incluir multas de cientos a miles de pesos, arresto administrativo o trabajo comunitario. La prioridad sigue siendo preventiva. Por ahora, el enfoque principal es preventivo a través de campañas informativas y llamados al civismo. Las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad para evitar llegar a sanciones.
¿Qué dice la Ley de Cultura Cívica de la CDMX?
- Considera estas conductas como faltas administrativas
- Autoriza a jueces cívicos a definir sanciones proporcionales
La ley refuerza la corresponsabilidad ciudadana como eje del transporte público.
