Es oficial en San Luis Potosí: esto es lo que tendrás que pagar por no haber realizado el control vehicular a tiempo

La multa por no realizar este procedimiento obligatorio para todo conductor en San Luis Potosí inicia desde los $1,400 pesos

La multa por no realizar este procedimiento obligatorio para todo conductor en San Luis Potosí inicia desde los $1,400 pesos | ©fitopardo/Getty

El control vehicular es uno de los trámites anuales obligatorios para todo automovilista en San Luis Potosí y forma parte de las obligaciones fiscales para mantener la circulación en regla. Aunque muchas personas lo pagan dentro del periodo establecido, también hay quienes lo dejan pasar, lo que puede generar recargos y actualizaciones en el monto final.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado, este pago tiene una tarifa base definida para 2026, pero al no realizarse en tiempo y forma, el adeudo puede incrementarse por recargos mensuales y posibles sanciones administrativas.

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Esto cuesta el control vehicular en San Luis Potosí en 2026

Para 2026, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí estableció que el costo del control vehicular es de $1,400 pesos, monto que corresponde al cumplimiento dentro del periodo oficial.

La autoridad fiscal también estableció un programa de regularización llamado “Ponte al Corriente 2026”, que brindaba descuentos de hasta el 100% en pagos de control vehicular, entre otros cargos como multas. Sin embargo, este llegó a su fin el pasado 31 de marzo.

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Qué pasa si no se paga a tiempo

Para todos aquellos conductores que no realizaron sus pagos correspondientes, el sistema de la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí aplica recargos por mora, además de la posibilidad de multas administrativas, dependiendo del tiempo de retraso.

En términos generales, los recargos suelen calcularse de forma mensual sobre el monto base, lo que implica que el adeudo comienza a incrementarse poco a poco desde el primer mes de atraso.

Cuánto podrías pagar si te retrasas

Aunque no existe una cifra única oficial publicada para cada mes de atraso, estimaciones basadas en criterios fiscales aplicados en México indican que el incremento puede ser moderado en los primeros meses.

En un escenario común, si el pago no se realiza a tiempo y se cubre en abril, el monto total podría ubicarse aproximadamente entre $1,450 y $1,650 pesos, considerando recargos del primer mes y posibles ajustes administrativos.

Sin embargo, este monto puede variar dependiendo del historial del contribuyente, la actualización del sistema y la aplicación de multas adicionales en caso de mayor retraso.

Un trámite que evita costos adicionales

El control vehicular no solo es un requisito administrativo, también es una medida para mantener actualizado el padrón vehicular en el estado. Cumplir en tiempo evita cargos adicionales y permite conservar la documentación en regla sin complicaciones posteriores.

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