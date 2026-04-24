Varios estados del país registrarán altas temperaturas este viernes

Varios estados del país registrarán altas temperaturas este viernes | Getty Images/Getty Images

El clima ha estado muy cambiante en los últimos días debido a un frente frío número 46, una línea seca y una corriente en chorro subtropical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy viernes 24 de abril y aquí te decimos cómo va a ser en tu ciudad.

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Canal de baja presión y onda de calor provocará lluvias y altas temperaturas

Según el reporte, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México provocarán lluvias y chubascos en varias regiones.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor en estados como Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Oaxaca, CDMX y Chiapas.

¿En qué estados lloverá hoy?

Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán intervalos de chubascos.

Mientras que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias aisladas.

Estados afectados por la onda de calor

Por otro lado los estados donde se registrarán altas temperaturas son:

De 30 a 35 grados: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

De 35 a 40 grados: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

De 40 a 45 grados: Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Además, en la CDMX se pronostican temperaturas de 26 grados por la tarde y durante la noche habrá temperatura de 19 grados.

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