Julio César Jasso Ramírez, quien perpetró el ataque armado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán el pasado lunes, presuntamente publicó un mensaje de despedida en redes sociales.

En medio de las investigaciones por el ataque ocurrido, este nuevo elemento ha captado la atención pública, el comentario se habría publicado en YouTube.

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¿Cuál fue el último mensaje del tirador de Teotihuacán?

Usuarios de internet localizaron un comentario en un video de YouTube que habría sido escrito por el joven de 27 años.

El agresor utilizó el alias @Stas_poznyakov para anunciar lo que denominó “Columbine ACT II”.

El mensaje fue encontrado en el canal de YouTube de Daniele Maullu, dedicado a la barbería y que cuenta con más de 140 mil suscriptores.

“Quiero decirte que siempre estuve enamorado de ti. Me recuerdas tanto a Dick Grayson. Hoy, Méjico será atacado por Columbine ACT II. Yo seré el protagonista en Teotihuacán. Que sepas que yo siempre estuve loco por ti. Me fascinaste en cada momento y te respeto como sujeto, barbero y profesional. Que los Dioses te bendigan siempre, mi querido Danielle Maullu.”

Cabe destacar que hasta ahora no existe confirmación oficial de que la cuenta desde la que fue publicado pertenezca realmente al agresor.

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