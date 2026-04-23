¿Tus hijos van a la escuela este viernes? El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) especifica cuáles son los días en los que los alumnos de educación básica no tendrán clases a lo largo del año. Sin embargo, ante los cambios registrados en Aguascalientes, es normal que los padres de familia se pregunten si se suspenden clases este viernes.

Si tienes duda acerca de si te toca llevar a tus hijos a la escuela este viernes, en adn Noticias, te contamos cuáles son los únicos estudiantes que no van a tener clases.

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¿Hay clases este viernes 24 de abril de 2026? Esto dice el calendario SEP

Aunque la SEP ha informado que se suspenden clases el último viernes de cada mes, porque se llevan a cabo las reuniones de Consejo Técnico, durante el mes de abril, las condiciones cambian.

Aunque el viernes 24 de abril es el último del mes, en esta ocasión, la SEP no suspenderá clases, debido a que el Consejo Técnico se recorrerá hasta mayo. Por lo tanto, es oficial que el viernes 24 de mayo la mayoría de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país sí tendrán clases normales. Únicamente hay una excepción.

Estas son las escuelas en las que se suspenden clases este viernes 24 de abril

La SEP estatal de Aguascalientes tomó la decisión de modificar en el calendario escolar el periodo vacacional de Semana Santa. En esta entidad de la República las dos semanas de vacaciones que tomaron los estudiantes por motivo de esta fecha se postergaron para que coincidieran con las fechas en las que se celebra la Feria Nacional de San Marcos.

Por lo tanto, los alumnos de educación básica en Aguascalientes salieron de vacaciones a partir del lunes 20 de abril y hasta el lunes 4 de mayo de 2026. Por lo tanto, estos alumnos no asistirán a clases este viernes 24 de abril.

¿Cuándo son los puentes escolares de mayo?

De acuerdo con la SEP, estos son los días en los que no habrá clases durante el mes de mayo:

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Martes 5 de mayo : Batalla de Puebla

: Batalla de Puebla Viernes 15 de mayo : Día de la Maestra y el Maestro

: Día de la Maestra y el Maestro Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar

Durante el mes de mayo, existen varias fechas festivas, por lo que se trata de uno de los meses en los que los alumnos cuentan con más días de asueto. Sin embargo, es importante conocer las fechas en las que sí deben presentarse a clases pues las faltas pueden afectar en su boleta SEP de calificaciones.

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