Costco sorprende a sus socios de Jalisco, Querétaro y todo México con el regreso de un producto que no estaba en las tiendas desde hace 3 años

La espera terminó para miles de socios de Costco en México. Tras una ausencia que se prolongó por más de tres años, un producto icónico de su departamento de panadería ha vuelto a aparecer en los estantes de sus sucursales. La noticia fue difundida por la influencer especializada @i.love.costco.mx, quien confirmó que el pan de croissant rebanado de la marca Schwartz Brothers está de vuelta.

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Costco: ¿Cómo es la nueva presentación y cuánto cuesta el pan de croissant?

Este regreso no llega exactamente igual a como muchos lo recordaban. El producto que ofrece Costco ahora se comercializa en un paquete que contiene dos barras de pan, con un precio de $189 pesos. Según la influencer, el tamaño de las piezas lucen ligeramente más compactas que en versiones anteriores.

Cada barra está compuesta por 12 rebanadas exactas, las cuales mantienen un grosor considerable, ideal para preparar sándwiches o tostadas. Además, la cadena hace un énfasis importante en la calidad de su elaboración, destacando que la mantequilla sin sal es el tercer ingrediente principal en su lista de contenidos.

¿Sabe igual a la versión anterior de hace tres años?

Para los paladares más exigentes que guardan el recuerdo de la receta original, hay algunos matices importantes. Según la reseña de la creadora de contenido, aunque el producto es delicioso y de alta calidad, no es idéntico al que se vendía hace años.

Sabor y Textura: Mientras que la versión anterior recordaba más fielmente a un croissant clásico en forma de pan de caja, esta nueva entrega parece provenir de un proceso de fabricación distinto.

Mientras que la versión anterior recordaba más fielmente a un croissant clásico en forma de pan de caja, esta nueva entrega parece provenir de un proceso de fabricación distinto. Veredicto: A pesar de las diferencias, la crítica destaca que el pan “sabe muy rico” y cumple con las expectativas de un producto premium.