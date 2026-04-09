Se agotan rápido: Costco sorprende a sus socios de Querétaro y todo México con su nueva ropa para el Mundial 2026

La fiebre mundialista ya se siente en los pasillos de Costco. A medida que se acerca la Copa Mundial de Fútbol 2026, la cadena ha lanzado un evento especial de ropa que ha desatado la locura entre sus socios en Querétaro y el resto del país. La instagramer de la cuenta @i.love.costco.mx reveló que la mercancía está desapareciendo rápidamente de los estantes, ya que son piezas diseñadas específicamente para alentar a la Selección Mexicana con detalles que los fanáticos están apreciando.

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¿Qué tipo de prendas llegaron a Costco para el Mundial?

El catálogo de este evento especial incluye opciones para diferentes climas y gustos. Según lo mostrado en el video, la oferta se divide principalmente en dos tipos de prendas: sudaderas con diseño funcional y los clásicos jerseys de juego.

Los detalles que destacan de estas piezas son:



Sudaderas con capucha: Incluyen cordones ajustables y bolsas funcionales a cada lado. Se encuentran desde $999 pesos.

Incluyen cordones ajustables y bolsas funcionales a cada lado. Se encuentran desde $999 pesos. Diseño posterior: La parte trasera de las sudaderas lleva grabada la palabra "México" de forma prominente.

La parte trasera de las sudaderas lleva grabada la palabra "México" de forma prominente. Jerseys: Es la prenda más buscada y la que "más se estaba terminando", según la influencer. Se encuentran desde $559 pesos.

Es la prenda más buscada y la que "más se estaba terminando", según la influencer. Se encuentran desde $559 pesos. Variedad de tallas: Hay disponibilidad desde la talla chica hasta la extra grande, cubriendo tanto al público adulto como a los niños.

¿Por qué los socios deben apresurarse a las sucursales?

La advertencia de la influencer es clara: "checa este evento en tu ciudad porque van a volar". Al ser un evento especial, el stock es limitado y no se garantiza que se resurta una vez que se agoten las tallas más comunes. "Tienen que ir a Costco, México, estos días porque, ¿qué creen? Tenemos evento especial de ropa para el Mundial", comenta entusiasmada la creadora de contenido en su reseña.

La estrategia de Costco de lanzar estos productos con antelación responde a la alta demanda que genera la selección nacional. Al ofrecer tallas para toda la familia, muchos socios están aprovechando para comprar el equipo completo.