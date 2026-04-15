Ni Querétaro ni Jalisco: ¿dónde y cuándo ver Frozen Sinfónico con música en vivo para el Día del Niño?

El festejo del Día del Niño en 2026 ya tiene un evento estelar en la CDMX. La historia de Elsa y Anna, que se convirtió en un fenómeno global, regresa a la pantalla gigante bajo un formato que eleva la experiencia cinematográfica: el cine-concierto. Se trata de la proyección íntegra de Frozen, pero con la particularidad de que cada nota musical será ejecutada en vivo por una orquesta sinfónica.

Es un plan diseñado para introducir a las nuevas generaciones al mundo de la música clásica a través de un imaginario que ya conocen de memoria.

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¿Qué hace diferente a la versión de Frozen con orquesta en vivo?

A diferencia de una función de cine convencional, este espectáculo busca que el sonido sea el protagonista. La interpretación corre a cargo de Minería Pops, una rama de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Minería que se especializa en conectar el lenguaje sinfónico con los grandes éxitos del cine.

“Cada momento, desde los pasajes más íntimos hasta las canciones que todos reconocen, cobra una nueva intensidad gracias al sonido en vivo“, destacan los organizadores sobre esta experiencia envolvente.

Datos a tener en cuenta:

Proyección íntegra : No son fragmentos; se proyecta la película completa en una pantalla de gran formato.

: No son fragmentos; se proyecta la película completa en una pantalla de gran formato. Sonido real : La banda sonora original es ejecutada nota por nota en sincronía con la imagen.

: La banda sonora original es ejecutada nota por nota en sincronía con la imagen. Enfoque familiar: Es una propuesta cultural que busca unir el entretenimiento de alto impacto visual con la calidad artística de una orquesta profesional.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para Frozen Sinfónico?

El evento está programado como una fecha única. El recinto elegido es el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, un espacio con la acústica necesaria para soportar un despliegue de este tipo.

Los datos logísticos del evento son:

Fecha : Jueves 30 de abril de 2026.

: Jueves 30 de abril de 2026. Hora : 18:30 horas.

: 18:30 horas. Lugar : Auditorio Nacional, CDMX.

: Auditorio Nacional, CDMX. Venta de boletos: Disponibles a través de la plataforma Ticketmaster y directamente en las taquillas del recinto.

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