Walmart sorprende a sus clientes de Querétaro y todo México con 2 nuevos productos ideales para la llegada del calor

Con la subida del termómetro en gran parte de México, los consumidores buscan soluciones para mantenerse frescos sin sacrificar el estilo. La influencer conocida como “Señorita Walmart” reveló en un video reciente que la cadena ya tiene en sus pasillos artículos específicos para esta temporada. Aunque mostró cinco novedades en total, dos de ellas se han robado la atención por estar diseñadas para enfrentar el “calorcito”.

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¿Qué productos de Walmart ayudan a combatir el calor en casa?

El descanso y las bebidas frías son prioridades cuando la temperatura sube. Según la reseña, Walmart ha introducido productos que van desde el dormitorio hasta la cocina para hacer más llevadera la temporada.

Los artículos estrella para el calor son:

Edrecolchas Fresh: Con un precio desde 1,290 pesos según su tamaño. “Son de sensación fría, fresca, se pueden lavar en lavadora”, detalla la influencer. Vienen en dos colores y su material está pensado para no retener el calor corporal durante la noche.

Con un precio desde 1,290 pesos según su tamaño. “Son de sensación fría, fresca, se pueden lavar en lavadora”, detalla la influencer. Vienen en dos colores y su material está pensado para no retener el calor corporal durante la noche. Cafetera Dolce Gusto Edición Limitada: Cuesta 2,790 pesos y su principal atractivo es que “activa el modo frío”. El paquete incluye cuatro vasos y tres cajas de cápsulas de regalo. “Para este calorcito, tu café frío”, comenta la creadora de contenido sobre este lanzamiento.

Otras novedades que llegaron a los pasillos de Walmart

Además de los artículos para el clima, la cadena renovó su sección de hogar con marcas de alta gama y diseños en tendencia. Entre los lanzamientos adicionales destacan productos de cocina con acabados en tonos pastel y maquinaria especializada para los amantes del café gourmet.

El resto de los nuevos ingresos incluye:

Batería Cucinar: Un set de 7 piezas en colores pastel con un costo de 1,999 pesos. “Esta marca es excelente, yo no sé si esto es edición limitada”, señala el video.

Un set de 7 piezas en colores pastel con un costo de 1,999 pesos. “Esta marca es excelente, yo no sé si esto es edición limitada”, señala el video. Máquina de espressos Hamilton Beach: Con un precio de 2,499 pesos, este modelo cuenta con bomba italiana. Para la influencer, esta marca es “garantía” de durabilidad.

Con un precio de 2,499 pesos, este modelo cuenta con bomba italiana. Para la influencer, esta marca es “garantía” de durabilidad. Plancha gigante de Tefal: Un equipo de gran tamaño que llega con un costo de 2,190 pesos.

La disponibilidad de estos productos puede variar según la sucursal. Si buscas las edrecolchas de sensación fría o la cafetera con modo helado, la recomendación es acudir pronto, ya que los artículos de edición limitada suelen agotarse en cuanto suben las temperaturas.

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